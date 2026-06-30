Katolička nadbiskupija u SAD mora platiti 395 miliona dolara zbog zlostavljanja djece

Katolička nadbiskupija San Francisca pristala je isplatiti 395 miliona dolara kako bi riješila više od 500 tužbi za seksualno zlostavljanje djece koje su počinili crkveni dužnosnici. Nagodba uključuje pisanu ispriku nadbiskupa Salvatorea Cordileonea svim žrtvama te uvođenje reformi za bolju zaštitu djece i veću transparentnost, piše ABC News

Nagodba nakon stečaja

- Nagodba je postignuta tri godine nakon što je nadbiskupija podnijela zahtjev za stečaj i obuhvatit će oko 530 žrtava seksualnog zlostavljanja djece - rekao je Džef Anderson (Jeff), advokat koji zastupa desetke žrtava.

Ovo je najnovija u nizu velikih nagodbi vezanih uz zlostavljanja koja je počinio kler. Podsjetimo, Nadbiskupija Los Anđelesa 2024. godine pristala je na rekordnu nagodbu od 880 miliona dolara.

Nadbiskup Cordileone izjavio je kako vjeruje da nagodba nudi "put prema pravednoj naknadi za žrtve koje su cijeli život nosile teret tog zlostavljanja".

- Nadamo se da će nam ovaj prijedlog omogućiti da zajedno krenemo naprijed i nastavimo s važnim službama za vjernike i članove zajednice koji se oslanjaju na naše usluge i humanitarni rad - dodao je.

Žrtve se teško izborile

Mardži Odriskol (Margie O’Driscoll) jedna je od žrtava koja je tužila nadbiskupiju, tvrdeći da je prije gotovo 50 godina seksualno zlostavljao svećenik u katoličkoj srednjoj školi Marin u Kentfieldu, zajednici sjeverno od mosta Golden Gate. Rekla je da je nagodba teško izborena i da odgovornost prebacuje na crkvene dužnosnike, a ne na žrtve.

- Poput svake žrtve, ovu sam bol i sram nosila kao uteg jako, jako dugo. Zbog onoga što se dogodilo osjećala sam sram i zbunjenost, nadbiskupija me prezirala, a ponekad mi čak ni porodica i prijatelji nisu vjerovali. Mislim da će danas sram promijeniti stranu - rekla je Odriskol na konferenciji za medije.

Advokat Anderson pojasnio je da je odbor sastavljen od žrtava, koji je posljednje tri godine proveo hiljade sati u pregovorima s Cordileoneom, ovlašten uspostaviti protokole o raspodjeli sredstava.

Zaštita djece

Svaka će žrtva imati priliku svoju priču o zlostavljanju iznijeti procjenitelju kojeg je angažirao odbor, kako bi dobila ono što je Anderson nazvao "pravednom raspodjelom temeljenoj na jedinstvenim okolnostima svake žrtve".

Osim isplate, nadbiskupija će morati ispuniti 14 zahtjeva za zaštitu djece i transparentnost. To uključuje vođenje i objavljivanje sveobuhvatnog, ažuriranog popisa svih optuženih svećenika s detaljima o optužbama i ishodima istraga.

Nadbiskupiji će također biti zabranjeno nametanje sporazuma o tajnosti kojima se ušutkavaju žrtve.

- Nikada nisam čuo za nešto tako značajno, rigorozno i snažno kao što se zahtijeva od Nadbiskupije San Francisca - zaključio je Anderson.