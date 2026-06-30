Poljska neće poslati MiG-29 Ukrajini zbog spora oko tehnologije dronova, nisu ispoštovali dogovor

Poljski ministar odbrane Vladislav Košinjak-Kamiš izjavio je da Poljska neće isporučiti borbene avione MiG-29 Ukrajini jer Kijev nije pristao podijeliti tehnologiju za proizvodnju dronova.

Gostujući na "Polsat Newsu" rekao je da je Ukrajini ponudio razmjenu po principu "MiG-ovi za dronove". Prema njegovim riječima, ukrajinska strana je u početku prihvatila prijedlog, ali je kasnije odustala.

- Ukrajina ima veliko znanje u razvoju bespilotnih letjelica i mogla je podijeliti dio svojih tehnologija u zamjenu za vojnu pomoć - rekao je on dodajući da sadašnja poljska vlada u odnosima s Ukrajinom više štiti nacionalne interese i insistira na uzajamnosti.

Istakao je da ne smatra greškom što je Poljska na početku ruske invazije bezuslovno slala vojnu pomoć Ukrajini, jer je tada situacija bila znatno teža.

Poljska je ranije razmatrala isporuku eskadrile MiG-29 nakon uvođenja američkih aviona F-35 u svoje ratno zrakoplovstvo, ali je taj plan obustavljen zbog neslaganja oko razmjene vojne tehnologije.