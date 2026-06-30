Građani Venecuele bijesni zbog reakcije vlasti: Čuli smo vriskove ljudi pod ruševinama, kopali smo golim rukama da ih spasimo

To je jedno od područja najteže pogođenih u dva zemljotresa koja su prošle srijede, 24. juna, pogodila Venecuelu i odnijela najmanje 1.700 života. Privremena predsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) nazvala je potrese "najbrutalnijom prirodnom katastrofom" u historiji zemlje, piše BBC.

- Tišina - viču spasioci prema cesti, podignutih šaka u zrak, dajući svima znak da se ne miču. Saobraćaj staje, razgovori prestaju, a bageri se gase. Jedan spasilac prislanja uho na rupu probijenu kroz betonsku ploču, dok drugi u nju usmjerava svjetiljku, osluškujući znakove života ispod ruševina dvanaesterospratnice u obalnom gradu La Guaira.

Zarobljeni pod ruševinama

Pored srušene zgrade, Migel Oskar Nunjez (Miguel Oscar Nunez) zadržava dah s ostalim porodicama čiji su najmiliji ostali zarobljeni unutra. Njegov sin jedinac, 34-godišnji Angel, živio je u toj zgradi. Trenuci iščekivanja prolaze, no spasioci ne čuju ništa. Tišina se prekida i radovi se nastavljaju.

- Moj je sin, kao i stotine drugih, ostao zarobljen u ruševinama. Pod hitno nam treba veća pomoć vlasti da ih izvuku. Možda ga zemljotres nije usmrtio, ali zamislite da umre zbog nemara odgovornih - govori Migel Oskar s bijesom na licu.

I dom Kevina Montille bio je u toj zgradi. On je bio na poslu, no njegova supruga Luzmary i 16-godišnja kći Jhoerliyzmar bile su kod kuće.

Bez spasilačkih timova

- Akcija spašavanja počela je prekasno i sporo se odvijala. U početku su pomagale samo komšije. Policija je došla, pogledala, ali nije pomagala. Reakcija vlade je frustrirajuća i beskorisna - kaže ovaj 34-godišnjak. U vrijeme posjete mjestu nesreće, spasilački timovi iz Venecuele i Kolumbije bili su u akciji uz pomoć dva bagera i dizalice, no porodice kažu da su dragocjeni dani izgubljeni prije nego što je pomoć stigla.

- Nadu nisam izgubio, ali slomljen sam. Prirodno je da otac umre prije sina. A zamislite da vam sin odjednom umre - dodaje Miguel.

Zgrada je bila jedna od nekoliko u kompleksu u vlasništvu vlade, što je, uz njezinu istaknutu lokaciju, vjerojatno privuklo pažnju spasilačkih timova.

No, postoje dijelovi države La Guaira do kojih timovi za potragu još nisu ni stigli. Deilisbeth Herreru zatekli smo u bolnici dok je pregledavala popise povrijeđenih i mrtvih. Traži svoje kćerke, 12-godišnju Greydelys i 13-godišnju Graybelys.

Prepušteni sami sebi

Ova samohrana majka bila je na poslu kad je zemljotres udario. Vjeruje da su djevojčice bile kod kuće, ali ih traži posvuda.

- Nemam ničiju pomoć. Nisu poslali nikakve mašine ni spasioce da kopaju po ruševinama. Kao da ste prepušteni sami sebi u potrazi za najmilijima. Moje su kćerke bile tihe i vrijedne djevojčice. Samo ih želim nazad, pod svaku cijenu - govori kroz suze.

Gdje god smo išli, stanovnici su nam govorili da se osjećaju iznevjereno od strane države.

Na cesti uz obalu, dva visoka stambena bloka u kompleksu Bello Horizonte urušila su se u hrpu betona. Zatekli smo porodice i volontere kako s maskama i rukavicama, lopatama i polugama, pokušavaju prokopati put kroz ruševine. Vilijam Rodrigez (William Rodrigues) traži svog ujaka.