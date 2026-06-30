Američki novinar Hedžis: Iran je ubjedljivi pobjednik rata

Dobitnik Pulitzerove nagrade i američki novinar Kris Hedžis (Chris Hedges) izjavio je za italijanski La Stampu da je Iran „ubjedljivi pobjednik Operacije Epski bijes“ te da memorandum između Vašingtona (Washingtona) i Teherana daje Iranu više nego što je imao ranijim sporazumima.

- Iran je ubjedljivi pobjednik. Sjedinjene Američke Države danas su u slabijem položaju nego na početku rata - rekao je Hedžis, dodajući da sporazum omogućava Teheranu da zadrži nuklearne kapacitete, dok su američke sankcije ublažene.

Govoreći o Izraelu, Hedžis je bio još oštriji.

- Izraelski lideri su toliko otuđeni od realnosti da prijete novim ratom s Iranom čak i bez podrške SAD-a - poručio je, ocijenivši da bi takva politika dugoročno mogla imati ozbiljne posljedice po samu izraelsku državu.