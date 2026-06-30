Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRE PORUKE

Američki novinar Hedžis: Iran je ubjedljivi pobjednik rata

Tvrdi da je Iran izašao kao najveći pobjednik sukoba, uz oštre kritike na račun SAD-a i Izraela

Kris Hedžis tvrdi da je Iran najveći dobitnik sukoba. Screenshot: Al Jazeera

I. Š.

30.6.2026

Dobitnik Pulitzerove nagrade i američki novinar Kris Hedžis (Chris Hedges) izjavio je za italijanski La Stampu da je Iran „ubjedljivi pobjednik Operacije Epski bijes“ te da memorandum između Vašingtona (Washingtona) i Teherana daje Iranu više nego što je imao ranijim sporazumima.

- Iran je ubjedljivi pobjednik. Sjedinjene Američke Države danas su u slabijem položaju nego na početku rata -  rekao je Hedžis, dodajući da sporazum omogućava Teheranu da zadrži nuklearne kapacitete, dok su američke sankcije ublažene.

Govoreći o Izraelu, Hedžis je bio još oštriji.

- Izraelski lideri su toliko otuđeni od realnosti da prijete novim ratom s Iranom čak i bez podrške SAD-a - poručio je, ocijenivši da bi takva politika dugoročno mogla imati ozbiljne posljedice po samu izraelsku državu.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.