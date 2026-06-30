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HOROR NA FLORIDI

Treći napad u sedam dana: Aligator usmrtio ženu, dečko je nije uspio spasiti

Napad se dogodio tokom kupanja u rijeci, a vlasti su nakon tragedije uhvatile dva velika aligatora i istražuju koji je odgovoran

Nadležne službe uhvatile su dva velika aligatora nakon smrtonosnog napada. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

I. Š.

30.6.2026

Tridesetjednogodišnja žena poginula je nakon što ju je aligator napao dok se kupala u rijeci Econlockhatchee na Floridi. S njom su bili dečko i prijatelj, a partner je pokušao izvući iz ralja životinje, ali uprkos naporima nije uspio. Žena je s teškim povredama prevezena u bolnicu, gdje je preminula.

Službe za zaštitu divljih životinja uhvatile su dva velika aligatora, duga 3,9 i 3,6 metara, a vjeruje se da je jedan od njih odgovoran za smrtonosni napad.

Ovo je treći napad aligatora na Floridi u samo sedam dana. Dan ranije aligator je ugrizao dječaka koji je pecao s ocem, dok je nekoliko dana prije povrijeđen i ronilac u rijeci Rainbow.

Iako na Floridi živi oko 1,3 miliona aligatora, ozbiljni napadi na ljude su rijetki. Nadležne službe upozoravaju građane da izbjegavaju kupanje u vodama u kojima su primijećeni aligatori te da budu posebno oprezni u njihovim prirodnim staništima.

# FLORIDA
# TRAGEDIJA
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