Treći napad u sedam dana: Aligator usmrtio ženu, dečko je nije uspio spasiti

Tridesetjednogodišnja žena poginula je nakon što ju je aligator napao dok se kupala u rijeci Econlockhatchee na Floridi. S njom su bili dečko i prijatelj, a partner je pokušao izvući iz ralja životinje, ali uprkos naporima nije uspio. Žena je s teškim povredama prevezena u bolnicu, gdje je preminula.

Službe za zaštitu divljih životinja uhvatile su dva velika aligatora, duga 3,9 i 3,6 metara, a vjeruje se da je jedan od njih odgovoran za smrtonosni napad.

Ovo je treći napad aligatora na Floridi u samo sedam dana. Dan ranije aligator je ugrizao dječaka koji je pecao s ocem, dok je nekoliko dana prije povrijeđen i ronilac u rijeci Rainbow.

Iako na Floridi živi oko 1,3 miliona aligatora, ozbiljni napadi na ljude su rijetki. Nadležne službe upozoravaju građane da izbjegavaju kupanje u vodama u kojima su primijećeni aligatori te da budu posebno oprezni u njihovim prirodnim staništima.