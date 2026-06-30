Britanija nakon devet mjeseci predstavlja novi plan odbrane: Ulažu pet milijardi funti

Velika Britanija danas će predstaviti novi Plan ulaganja u odbranu (DIP), vrijedan pet milijardi funti, kojim će fokus biti stavljen na bespilotne letjelice, autonomne sisteme te besposadne brodove i podmornice, s ciljem modernizacije oružanih snaga u skladu s iskustvima iz rata u Ukrajini.

Plan je odgođen devet mjeseci zbog političkih previranja. Bivši ministar odbrane Džon Hejli podnio je ostavku zbog neslaganja oko finansiranja vojske, dok je premijer Kir Starmer najavio odlazak s funkcije, pa će ovo biti jedna od njegovih posljednjih velikih odluka.

Starmer je poručio da će ulaganja ojačati britansku vojsku, a ranije je obećao povećati izdvajanja za odbranu na tri posto BDP-a. Ipak, vojni vrh upozorava da i dalje nedostaje oko 28 milijardi funti u naredne četiri godine.

Novi ministar odbrane Den Džarvis rekao je da su dronovi postali ključni dio modernog ratovanja te da će novi plan omogućiti bržu nabavku savremene vojne opreme.