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BROJNE REAKCIJE

Naslovnica teheranskih novina na kojoj je Tramp na nišanu snajpera uzburkala javnost: "Osveta je izvjesna"

Objava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana

Tramp na nišanu. Screenshot

Dž. B.

30.6.2026

Naslovnica iranskog lista Hamshahri, koji je u vlasništvu Općine Teheran, izazvala je brojne reakcije nakon što je na njoj objavljena fotografija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) uokvirena nišanom snajpera uz poruku: "Osveta je izvjesna".

Objava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon nedavnih dešavanja na Bliskom istoku i najava novih diplomatskih kontakata između dvije zemlje. 

Naslovnica je u kratkom roku privukla veliku pažnju na društvenim mrežama i u međunarodnim medijima, gdje je ocijenjena kao dodatno podizanje ionako visokih političkih tenzija.

# IRAN
# DONALD TRAMP
# NIŠAN
# SNAJPER
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