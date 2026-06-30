Naslovnica teheranskih novina na kojoj je Tramp na nišanu snajpera uzburkala javnost: "Osveta je izvjesna"

Naslovnica iranskog lista Hamshahri, koji je u vlasništvu Općine Teheran, izazvala je brojne reakcije nakon što je na njoj objavljena fotografija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) uokvirena nišanom snajpera uz poruku: "Osveta je izvjesna".

Objava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon nedavnih dešavanja na Bliskom istoku i najava novih diplomatskih kontakata između dvije zemlje.

Naslovnica je u kratkom roku privukla veliku pažnju na društvenim mrežama i u međunarodnim medijima, gdje je ocijenjena kao dodatno podizanje ionako visokih političkih tenzija.