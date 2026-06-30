Ribar u čamcu preživio osam dana izgubljen na pučini: Jeo sirovu ribu i skupljao kišnicu





Ribar s Cookovih Otoka, Junior Apiuta, preživio je osam dana sam na otvorenom Tihom okeanu nakon što mu se tokom ribolova pokvario motor na čamcu. Za to vrijeme suočio se s ogromnim valovima, hladnoćom i neizvjesnošću hoće li ikada više vidjeti svoju porodicu.

Tokom dramatične borbe za život snažni valovi su ga dva puta izbacili iz čamca.

- Valovi su bili mnogo viši od mog čamca i udarali su sa svih strana. Ipak, nisam se bojao jer nikada nisam izgubio vjeru niti sam prestao da se molim, ispričao je Apiuta za The Guardian.

Apiuta dolazi s malog atola Pukapuka na Cookovim Otocima. Kaže da mu je najteže palo to što nije znao kuda ga okean nosi.

- Nisam izgubio nadu. Bio sam samo tužan, rekao je.

Njegova drama počela je 11. juna, kada je nakon odbojkaške utakmice otišao kući po ribolovni pribor i isplovio iz rodnog mjesta Pukapuka, koje se nalazi oko 1.140 kilometara sjeverozapadno od Rarotonge, približno na pola puta između Novog Zelanda i Havaja.

Puhao je snažan vjetar, a Apiuta je pratio jato ptica koje je kružilo iznad mora, što je bio znak da se ispod nalazi riba. Ubrzo nakon toga motor je počeo otkazivati.

- Zvučao je kao da kašlje, prisjetio se.

Motor se povremeno gasio i ponovo pokretao, ali je s dolaskom noći potpuno prestao raditi. Do tada je već ulovio nekoliko riba, ali nije imao alat kojim bi mogao otkloniti kvar, dok je vjetar postajao sve jači.

- Pomislio sam da li da skočim u more i pokušam doplivati do otoka, ali znao sam da to ne bih uspio, kazao je.

Odlučio je ostati u čamcu. Kako je noć odmicala, svjetla Pukapuke polako su nestajala na horizontu.

- Prva noć nije bila tako teška kao dani koji su uslijedili, rekao je.

Naredni dani bili su izuzetno teški. More je bilo uzburkano, kiša je gotovo neprestano padala, a hladnoća je postajala sve jača. Kako ga valovi ne bi izbacili iz čamca, sjedio je što niže.

- Valovi su bili ogromni, kazao je.

U najtežim trenucima jedino što je mogao jeste održavati ravnotežu čamca i izbacivati vodu koja je neprestano ulazila.

Na čamcu je imao samo dvije boce vode, kantu, ribolovni pribor, prijenosni hladnjak i plahtu. Preživljavao je jedući male komade sirove ribe koju je ulovio, dok je kišnicu skupljao u kantu kako bi imao vode za piće.

Od hladnoće se pokušavao zaštititi plahtom.

- Noću nisam mogao ništa. Smrzavao sam se, rekao je.

Sve vrijeme se molio i nadao da će ugledati znak da pomoć dolazi.

Trećeg dana, nakon večernje molitve, ugledao je svjetla ribarskog broda.

- Bio sam presretan, prisjetio se.

Očajnički je pokušao doploviti do njega veslajući, ali ga je snažan vjetar odnio u suprotnom smjeru i brod je ubrzo nestao iz vidokruga.

Kako su dani prolazili, nastavio je štedjeti vodu, pokušavao se ugrijati i spriječiti da čamac potone.

Osmog dana začuo je zvuk aviona, a nebo se napokon razvedrilo. Avion Ratne avijacije Novog Zelanda kružio je iznad njega i obavijestio ribarske brodove u tom području da započnu potragu.

Nedugo zatim prišao mu je tajvanski ribarski brod. Apiuta je neprestano zviždao sve dok ga jedan član posade nije čuo i svjetiljkom osvijetlio njegov čamac.