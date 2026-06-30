Rastu tenzije na Pacifiku: Kina optužila Japan za "drske" simulirane napade na nosač aviona Liaoning

Kina je optužila Japan da je tokom nedavnog raspoređivanja kineske borbene grupe predvođene nosačem aviona Liaoning u zapadnom Pacifiku izvodio simulirane napade i provodio agresivan nadzor nad kineskim snagama.

Kineska državna televizija CCTV navela je da su japanski ratni brodovi i avioni tokom 40-dnevne misije pratili kinesku flotu te izvodili aktivnosti koje je opisala kao "nečuveno drske". Komentator Teng Jianqun ocijenio je da je riječ o dosad najagresivnijem japanskom pristupu.

S druge strane, Zajednički štab Japanskih snaga samoodbrane odbacio je optužbe, ističući da su njihove aktivnosti bile isključivo rutinske i profesionalne operacije nadzora, provedene uz poštivanje svih sigurnosnih procedura.

Kinesko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je borbena grupa tokom misije provodila redovne pomorsko-zračne vojne vježbe, uključujući letove palubne avijacije, obuku posada i akcije traganja i spašavanja.

Napetosti između Pekinga i Tokija u zapadnom Pacifiku traju već duže vrijeme, a dodatno ih pojačava prisustvo američkih i savezničkih vojnih snaga u tom području.