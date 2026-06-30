Proces identifikacije žrtava napada u njemačkom gradu Štade još uvijek u toku: Radi se o četiri žene i dva muškarca

Policija je u utorak saopštila da identitet šest zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen.

Glasnogovornica policije izjavila je da je proces identifikacije još uvijek u toku. Žrtve su četiri žene i dva muškarca.

Četrdesetpetogodišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u gradu Stade, zapadno od Hamburga.

Suprotno ranijim izvještajima, nije bilo daljnjih povrijeđenih, saopštila je policija.

Hitne službe pronašle su četiri mrtve osobe u ustanovi, domu za staranje o majci i djetetu. Druga osoba je reanimirana na mjestu događaja, ali bezuspješno. Šesta žrtva je umrla u bolnici.

Dvije osobe za koje je prvobitno prijavljeno da su povrijeđene su kasnije potvrđene kao mrtve, rekla je glasnogovornica.

Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom oko starateljstva.

Osumnjičeni je imao zakazan sastanak u ustanovi u vezi sa starateljstvom nad svojom tromjesečnom kćerkom, zajedno s mnogima od onih koje je navodno ubio, saopštila je policija.

Prema policiji, svi ubijeni muškarci i žene bili su zaposleni u ustanovi za dobrobit mladih. Majka djeteta, 34-godišnja žena i tromjesečno dijete nisu bili među žrtvama.

U početku nije bilo jasno šta će se dalje dogoditi s glavnim osumnjičenim, kojeg je policija uhapsila ubrzo nakon napada.

Vlasti su saopštile da je osumnjičeni napadač rođen u Njemačkoj i da ima turske korijene. Dolazi iz područja Hanovera i bio je poznat policiji, ali nije smatran nasilnim.

Policija je također uhapsila 65-godišnju ženu koja je vozila vozilo za bijeg.

Ministrica unutrašnjih poslova Donje Saksonije, Daniela Behrens, opisala je napad u ponedjeljak navečer kao izoliran slučaj koji nije imao veze s prethodnim incidentima.

Njemački kancelar Friedrich Merz također je izrazio saučešće.

- Vijesti iz Stadea su duboko šokantne - napisao je Merz na društvenoj platformi X.