Majka ih stavila na spavanje: Jednogodišnje blizanke pronađene mrtve

Francuske vlasti istražuju tragediju u kojoj su dvije 15-mjesečne blizanke pronađene mrtve u porodičnoj kući na sjeveru zemlje. Prema prvim informacijama, sumnja se da su djevojčice preminule usljed teške dehidracije izazvane ekstremnim vrućinama koje posljednjih dana pogađaju Francusku. Zbog istog razloga u bolnicu je prevezeno i četvero njihove braće i sestara, a jedno dijete nalazi se u kritičnom stanju.

Tragedija se dogodila u mjestu Bevraž, gdje su u ponedjeljak u porodičnoj kući pronađena beživotna tijela jednogodišnjih djevojčica, prenosi The Sun.

Prema navodima francuskih medija, majka je djevojčice u nedjelju oko 19 sati stavila na spavanje, a nije ih obilazila sve do kasnih prijepodnevnih sati narednog dana. Roditelji su hitne službe pozvali oko 13.30 sati, ali ljekari više nisu mogli pomoći djevojčicama.

U kući se u tom trenutku nalazilo i četvero djece starosti tri, četiri, pet i šest godina. Sva djeca su hospitalizirana zbog teške dehidracije, dok je jedno dijete, zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, helikopterom prevezeno u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju.

Roditelji su istog dana uhapšeni i zadržani u policijskom pritvoru u Valenciennesu. Protiv njih je pokrenuta istraga zbog sumnje da su zanemarivanjem uskratili potrebnu brigu i njegu djeci mlađoj od 15 godina.

Tužilaštvo je saopćilo da će obdukcija utvrditi tačan uzrok smrti blizanki, ali da se trenutno kao najizgledniji uzrok razmatra dehidracija izazvana izuzetno visokim temperaturama u prostoriji u kojoj su djevojčice spavale.

Komšije su za francuske medije izjavile da se porodica u naselje doselila prije oko dva mjeseca te da do sada nije privlačila pažnju. Prema njihovim riječima, roditelji nisu bili poznati socijalnim službama, dok je otac radio vikendom.

Ova tragedija dogodila se usred jednog od najsnažnijih toplotnih valova koji je posljednjih godina pogodio Francusku. Ekstremno visoke temperature posljednjih dana dovele su do značajnog porasta smrtnosti širom zemlje.

Među žrtvama su i dva dječaka, stara dvije i četiri godine, koji su pronađeni bez svijesti nakon što su ostali zaključani u automobilu na temperaturi od oko 40 stepeni Celzijusa. Istražitelji sumnjaju da ih je majka nenamjerno ostavila u vozilu dok je otišla u kupovinu.

Osim toga, najmanje 13 osoba izgubilo je život nakon što su, pokušavajući se rashladiti, skakali u hladne rijeke, jezera ili more tokom ekstremnih vrućina.

Francuske vlasti ponovo su pozvale građane da se pridržavaju preporuka nadležnih službi, izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i vode računa o zaštiti djece, starijih osoba i drugih posebno osjetljivih grupa stanovništva.