Sukob na jugu Sirije: Stanovnici kamenjem pokušali zaustaviti izraelsku vojnu patrolu

Nakon što su izraelske snage s vojnim vozilima ušle u grad Abdin na jugu Sirije, stanovnici su pokušali zaustaviti njihovo kretanje blokirajući puteve kamenjem. Pojedini mladići i dječaci bacali su kamenje prema vojnoj patroli u pokušaju da je prisile na povlačenje.

Strah među lokalnim stanovništvom

Tenzije u ovom području, koje su porasle zbog tampon-zone pod kontrolom izraelskih snaga, posljednjih dana prerasle su u sukobe, izazivajući strah među lokalnim stanovništvom od nove eskalacije, javlja Associated Press.

Stanovnici Abdina, koji se nalazi u blizini tampon-zone kojom je ranije patrolirala misija UN-a, navode da su se u nedjelju pokušali suprotstaviti ulasku izraelske vojske. Prema njihovim tvrdnjama, vojnici su ispalili hice upozorenja prema zidovima i u blizini okupljenih demonstranata, nakon čega su prema selu djelovali artiljerijom.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je veliki broj mještana napustio svoje domove i još uvijek strahuje od povratka. Građani upozoravaju da bi nakon ovog sukoba mogli uslijediti novi vojni upadi i pretresi.

- Redovito dolaze u selo, svakih nekoliko dana", rekao je stanovnik Muhamed el Hasan (Mohammad al-Hassan), stojeći nedaleko od skupine djece koja su promatrala ostatke eksplodirane granate.

- Dolaze u oklopnim vozilima 4x4, kruže selom i pretražuju neke kuće. Kucaju na vrata, a ako im se ne otvori, provaljuju. Žene i djeca počnu vrištati, njihov dolazak je užasna stvar - upozoravaju građani.