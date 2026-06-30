Sukob na jugu Sirije: Stanovnici kamenjem pokušali zaustaviti izraelsku vojnu patrolu

Nakon što su izraelske snage s vojnim vozilima ušle u grad Abdin na jugu Sirije, stanovnici su pokušali zaustaviti njihovo kretanje blokirajući puteve kamenjem. Pojedini mladići i dječaci bacali su kamenje prema vojnoj patroli u pokušaju da je prisile na povlačenje.
Strah među lokalnim stanovništvom
Tenzije u ovom području, koje su porasle zbog tampon-zone pod kontrolom izraelskih snaga, posljednjih dana prerasle su u sukobe, izazivajući strah među lokalnim stanovništvom od nove eskalacije, javlja Associated Press.
Stanovnici Abdina, koji se nalazi u blizini tampon-zone kojom je ranije patrolirala misija UN-a, navode da su se u nedjelju pokušali suprotstaviti ulasku izraelske vojske. Prema njihovim tvrdnjama, vojnici su ispalili hice upozorenja prema zidovima i u blizini okupljenih demonstranata, nakon čega su prema selu djelovali artiljerijom.
U incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je veliki broj mještana napustio svoje domove i još uvijek strahuje od povratka. Građani upozoravaju da bi nakon ovog sukoba mogli uslijediti novi vojni upadi i pretresi.
- Redovito dolaze u selo, svakih nekoliko dana", rekao je stanovnik Muhamed el Hasan (Mohammad al-Hassan), stojeći nedaleko od skupine djece koja su promatrala ostatke eksplodirane granate.
- Dolaze u oklopnim vozilima 4x4, kruže selom i pretražuju neke kuće. Kucaju na vrata, a ako im se ne otvori, provaljuju. Žene i djeca počnu vrištati, njihov dolazak je užasna stvar - upozoravaju građani.
Tampon zone nužne
Izrael je preuzeo kontrolu nad tampon zonom pod patrolom UN-a u južnoj Siriji u prosincu 2024., nakon svrgavanja bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u pobunjeničkoj ofenzivi.
Izraelski dužnosnici isprva su taj potez opisali kao privremen, s ciljem zaštite granica od militantnih skupina, no nedavno su visoki izraelski dužnosnici izjavili da planiraju neograničeno dugo okupirati tampon zonu u Siriji.
Vojna prisutnost Izraela u južnoj Siriji dio je zaokreta prema agresivnijoj strategiji nakon smrtonosnih napada koje je Hamas predvodio na jugu Izraela u listopadu 2023. Izraelska vojska zauzela je velike dijelove Gaze u sklopu široke invazije, a kasnije je preuzela kontrolu i nad dijelovima Libanona - odakle je militantna skupina Hezbollah ispaljivala projektile i dronove preko granice - te Sirije.
Izrael ta područja naziva "tampon zonama" i tvrdi da su nužna za sprječavanje budućih napada militantnih skupina.
Od Asadova svrgavanja nije bilo prekograničnih napada iz Sirije na Izrael, osim dvije rakete koje je ispalila manje poznata militantna skupina. Međutim, izraelski vojni upadi u gradove na jugozapadu Sirije ponekad su izazivali otpor stanovnika koji je prerastao u smrtonosne sukobe.
Sirijski dužnosnici osuđuju upade
Privremeni sirijski predsjednik Ahmed al - Šara (Ahmad al-Sharaa) pozvao je Izrael da se povuče s područja koje se, prema podacima UN-a, prostire na 235 četvornih kilometara. Sirijska vlada također je osudila izraelski upad i granatiranje Abdina.