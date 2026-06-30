Novi napad IDF-a na Gazu: Poginule tri osobe, među njima dijete

Najmanje tri Palestinca, uključujući jedno dijete, poginula su u izraelskom zračnom napadu na grad Deir al-Balah u centralnom dijelu Pojasa Gaze, saopćilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi.

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je izvela zračni udar, ali nije objavila dodatne detalje o meti niti o okolnostima napada. Incident se dogodio uprkos prekidu vatre koji je formalno na snazi od oktobra 2025. godine, dok obje strane međusobno optužuju jedna drugu za njegovo kršenje.

Kako izvještava Reuters, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od subote je u izraelskim akcijama poginulo ukupno 12 Palestinaca, među kojima je i četvero djece.