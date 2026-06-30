Novi napad IDF-a na Gazu: Poginule tri osobe, među njima dijete

Najmanje tri Palestinca, uključujući jedno dijete, poginula su u izraelskom zračnom napadu na grad Deir al-Balah u centralnom dijelu Pojasa Gaze, saopćilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi.
Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je izvela zračni udar, ali nije objavila dodatne detalje o meti niti o okolnostima napada. Incident se dogodio uprkos prekidu vatre koji je formalno na snazi od oktobra 2025. godine, dok obje strane međusobno optužuju jedna drugu za njegovo kršenje.
Kako izvještava Reuters, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od subote je u izraelskim akcijama poginulo ukupno 12 Palestinaca, među kojima je i četvero djece.
Izrael je od postizanja prekida vatre s Hamasom, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u oktobru prošle godine, više puta izvodio zračne napade na Pojas Gaze, navodeći da gađa militante koji predstavljaju prijetnju izraelskim vojnicima u Gazi ili osobe koje su učestvovale u napadu iz 2023. godine.
Hamas optužuje Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre, dok je Nikolaj Mladenov, izaslanik Odbora za mir za Gazu kojeg je imenovao američki predsjednik Donald Trump, izjavio da su obje strane prekršile odredbe sporazuma.
Od stupanja prekida vatre na snagu prije osam mjeseci, u Gazi je, prema podacima koje su objavile obje strane, poginulo 1.045 Palestinaca, među kojima je veliki broj civila, te četiri izraelska vojnika. Hamas ne objavljuje podatke o broju poginulih pripadnika svojih snaga, navodi Reuters.