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NEVRIJEME AUSTRIJA

Nevrijeme u Austriji: Blatna bujica odnijela autobus, četvero ljudi spašeno

Snažne padavine izazvale su odrone i bujične poplave u dolini Stanzertal, zbog čega su zatvorene saobraćajnice i pokrenuta velika akcija spašavanja.

Bujica blata. Facebook – Freiwillige Feuerwehr Schnann

R. U.

30.6.2026

Snažno nevrijeme koje je u ponedjeljak navečer pogodilo austrijsku pokrajinu Tirol izazvalo je više odrona i blatnih bujica, a jedna od njih odnijela je linijski autobus s lokalne ceste u dolini Stanzertal. U autobusu su se nalazili vozač i troje putnika, koji su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca svi spašeni.

Do nesreće je došlo oko 20.20 sati između mjesta Schnann i Flirsch, kada su nakon obilnih padavina bujice i odroni prekrili saobraćajnice B171 i L68. Voda i blato iz planinskog potoka Hohe Riefe dosegnuli su visinu od oko 80 centimetara i prodrli u autobus, koji je bujica pomjerila s kolovoza i zarobila u nanosima mulja i kamenja.

Vatrogasci su iz vozila izvukli 49-godišnjeg vozača te troje putnika – 31-godišnjeg državljanina Irana, 39-godišnju ženu i 14-godišnju djevojčicu iz Austrije. Putnici nisu povrijeđeni, dok je vozač zadobio povrede neutvrđenog stepena i prevezen je u lokalnu bolnicu. Na terenu su, osim vatrogasaca, intervenirali policija, hitna pomoć i ljekar.

Zbog odrona i opasnosti od novih bujica lokalne ceste ostale su zatvorene tokom noći, a vlasti su najavile nastavak raščišćavanja teškom mehanizacijom i procjenu stabilnosti terena prije potpunog otvaranja saobraćaja.

Ovakvi događaji nisu neuobičajeni u austrijskim Alpama, posebno u Tirolu, gdje ljetna nevremena i obilne kiše redovno izazivaju odrone, bujične poplave i prekide saobraćaja. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene doprinose češćim i intenzivnijim ekstremnim padavinama, zbog čega se rizik od ovakvih prirodnih nepogoda povećava.

# SPAŠAVANJE
# NEVRIJEME
# BUJICA
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