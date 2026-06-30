Nevrijeme u Austriji: Blatna bujica odnijela autobus, četvero ljudi spašeno

Snažno nevrijeme koje je u ponedjeljak navečer pogodilo austrijsku pokrajinu Tirol izazvalo je više odrona i blatnih bujica, a jedna od njih odnijela je linijski autobus s lokalne ceste u dolini Stanzertal. U autobusu su se nalazili vozač i troje putnika, koji su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca svi spašeni.
Do nesreće je došlo oko 20.20 sati između mjesta Schnann i Flirsch, kada su nakon obilnih padavina bujice i odroni prekrili saobraćajnice B171 i L68. Voda i blato iz planinskog potoka Hohe Riefe dosegnuli su visinu od oko 80 centimetara i prodrli u autobus, koji je bujica pomjerila s kolovoza i zarobila u nanosima mulja i kamenja.
Vatrogasci su iz vozila izvukli 49-godišnjeg vozača te troje putnika – 31-godišnjeg državljanina Irana, 39-godišnju ženu i 14-godišnju djevojčicu iz Austrije. Putnici nisu povrijeđeni, dok je vozač zadobio povrede neutvrđenog stepena i prevezen je u lokalnu bolnicu. Na terenu su, osim vatrogasaca, intervenirali policija, hitna pomoć i ljekar.
Zbog odrona i opasnosti od novih bujica lokalne ceste ostale su zatvorene tokom noći, a vlasti su najavile nastavak raščišćavanja teškom mehanizacijom i procjenu stabilnosti terena prije potpunog otvaranja saobraćaja.
Ovakvi događaji nisu neuobičajeni u austrijskim Alpama, posebno u Tirolu, gdje ljetna nevremena i obilne kiše redovno izazivaju odrone, bujične poplave i prekide saobraćaja. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene doprinose češćim i intenzivnijim ekstremnim padavinama, zbog čega se rizik od ovakvih prirodnih nepogoda povećava.