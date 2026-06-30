Nevrijeme u Austriji: Blatna bujica odnijela autobus, četvero ljudi spašeno

Snažno nevrijeme koje je u ponedjeljak navečer pogodilo austrijsku pokrajinu Tirol izazvalo je više odrona i blatnih bujica, a jedna od njih odnijela je linijski autobus s lokalne ceste u dolini Stanzertal. U autobusu su se nalazili vozač i troje putnika, koji su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca svi spašeni.

Do nesreće je došlo oko 20.20 sati između mjesta Schnann i Flirsch, kada su nakon obilnih padavina bujice i odroni prekrili saobraćajnice B171 i L68. Voda i blato iz planinskog potoka Hohe Riefe dosegnuli su visinu od oko 80 centimetara i prodrli u autobus, koji je bujica pomjerila s kolovoza i zarobila u nanosima mulja i kamenja.