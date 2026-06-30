Zabranjen širom Evrope: Elon Mask promoviše film koji slavi ubijanje muslimana

Milijarder i vlasnik društvene mreže X Elon Mask (Musk) našao se u centru novih kontroverzi nakon što je javno promovisao film Citizen Vigilante, akcioni triler njemačkog reditelja Uvea Bola (Uwea Bolla), za koji kritičari tvrde da demonizira migrante i podstiče neprijateljstvo prema muslimanima. Mask je podijelio objavu u kojoj se navodi da je film postao najgledaniji naslov na Amazonu u Sjedinjenim Američkim Državama, uz komentar: „Ovo je ono što ljudi žele da gledaju.“ Objava je ubrzo postala viralna i prikupila milione pregleda.

Mask je dodatno pomogao promociji filma omogućivši da bude besplatno dostupan korisnicima platforme X tokom ograničenog perioda, čime je kontroverzno ostvarenje dobilo daleko veću publiku nego što bi je inače imalo. O čemu govori film Film prati bogatog biznismena Sandersa, kojeg glumi Armi Hamer (Armie Hammer), a koji nakon niza nasilnih zločina zaključuje da su policija i pravosuđe nesposobni zaštititi građane. Zbog toga odlučuje uzeti zakon u svoje ruke i započinje krvavi obračun s kriminalcima, migrantima i ljudima koje smatra prijetnjom društvu. Kritičari ističu da su migranti u filmu prikazani gotovo isključivo kao nasilnici, silovatelji ili kriminalci, dok glavni junak nastupa kao svojevrsni spasitelj Zapada. Zbog toga su brojne organizacije za ljudska prava i komentatori ocijenili da film promoviše ksenofobne stereotipe te da bi mogao dodatno raspirivati mržnju prema migrantima i muslimanima.

Posebno su sporne scene u kojima glavni lik brutalno likvidira osobe predstavljene kao migranti, što su neki komentatori opisali kao svojevrsnu fantaziju krajnje desnice o „obračunu s osvajačima“. Zašto je zabranjen u Njemačkoj Film je izazvao veliku polemiku u Njemačkoj, gdje mu regulator nije dodijelio potrebnu klasifikaciju za redovno kino-prikazivanje. Njemačke vlasti izrazile su zabrinutost zbog ekstremnog nasilja i mogućnosti da film podstiče mržnju prema migrantima. Reditelj Uve Bol odbacio je takve optužbe i ustvrdio da je riječ o politički motivisanoj cenzuri, tvrdeći da film samo prikazuje probleme o kojima evropske elite ne žele govoriti. Upravo je ta zabrana pretvorila Citizen Vigilante u simbol za brojne desničarske i antiimigrantske pokrete širom Evrope i Amerike.

Zašto ga desničari slave Brojni konzervativni i desničarski influenseri predstavljaju film kao dokaz da zapadne vlasti i mediji pokušavaju ušutkati kritiku masovne migracije. Za njih je zabrana filma potvrda tvrdnji da se o problemima migracija ne smije otvoreno govoriti, dok kritičari upozoravaju da se pod plaštom „slobode govora“ zapravo promovišu sadržaji koji mogu potaknuti nasilje prema manjinama. Film je zbog toga postao mnogo više od običnog akcionog trilera – pretvorio se u novo ideološko bojno polje u raspravi o migracijama, identitetu i granicama slobode izražavanja. Upozorenja da bi film mogao inspirisati nasilje Nakon Maskove promocije uslijedile su i brojne kritike. Među njima se našao i influencer Sneako, koji je upozorio da bi film mogao inspirisati stvarne napade na muslimane. - Neki retardirani terorista bit će inspirisan filmom Citizen Vigilante, a Elon Musk ga neće izvući iz zatvora. Dvojica meksičkih nacista koji su pokušali napasti džamiju u San Diegu trebali su biti dovoljno ozbiljno upozorenje. Rat protiv islama je rat protiv čovječnosti - napisao je Sneako na mreži X.



Njegova objava dodatno je otvorila pitanje odgovornosti velikih platformi i javnih ličnosti koje promovišu sadržaje za koje kritičari smatraju da mogu radikalizirati pojedince sklone nasilju. „Prvo se obračunajte s izdajnicima, a onda s osvajačima“ Kontroverze oko Maskovog odnosa prema migracijama ne završavaju se na promociji filma. Samo dan ranije Musk je komentarisao objavu profila Visegrád24 o njemačkoj feministkinji Vereni Brunschweiger, koja zagovara odustajanje od rađanja djece i otvoreniju migracijsku politiku. Odgovarajući na objavu, Musk je napisao: „Prvo se obračunajte s izdajnicima, a onda s osvajačima.“