Protesti protiv migranata širom Južne Afrike: Policija na ulicama, raste strah od novog nasilja

Hiljade demonstranata izašle su u utorak na ulice više gradova u Južnoj Africi zahtijevajući odlazak nedokumentovanih migranata, dok su vlasti rasporedile veliki broj policajaca i stavile vojsku u stanje pripravnosti kako bi spriječile eskalaciju nasilja, izvještava Reuters.

Marševi su održani u Johannesburgu, Durbanu i drugim gradovima, a demonstranti su nosili zastave Južne Afrike i drvene palice, uz poruke da migranti oduzimaju radna mjesta domaćem stanovništvu. Pojedini dijelovi gradova bili su pod jakim policijskim osiguranjem, dok su brojne trgovine ostale zatvorene, a strani radnici nisu dolazili na posao.

Sporadično nasilje i deložacije

Iako su protesti uglavnom protekli mirno, zabilježeni su izolovani incidenti. U predgrađu Johannesburga demonstranti su bacali kamenje na policiju i osobe za koje su sumnjali da su migranti, dok su u Sowetu opljačkane kuće stranih državljana. Policija je saopćila da je uhapsila više osoba zbog pljačke, a od početka protesta u aprilu otvorena su 103 krivična predmeta protiv samoproglašenih „čuvara reda“.

Prema svjedočenjima, pojedini stanodavci u Johannesburgu i Durbanu iz straha od napada nezakonito su izbacili strane podstanare iz svojih objekata.

Migranti uglavnom iz susjednih zemalja

Južna Afrika godinama privlači veliki broj migranata zbog razvijenije ekonomije u odnosu na ostatak kontinenta. Najviše ih dolazi iz susjednog Zimbabvea, a značajan broj stiže i iz Mozambika i Lesota. Mnogi rade u građevinarstvu, trgovini, poljoprivredi i uslužnim djelatnostima.

Predsjednik Kiril Ramofoza (Cyril Ramaphosa) poručio je da su zabrinutosti građana zbog ilegalnih migracija stvarne i da ih treba saslušati, ali je naglasio da protesti ne smiju biti izgovor za prijetnje, zastrašivanje ili nasilje.

Stručnjaci upozoravaju da nema dokaza koji bi potvrdili tvrdnje da migranti masovno oduzimaju radna mjesta ili uzrokuju porast kriminala, ističući da su takve tvrdnje često rezultat dezinformacija i političkih tenzija. Od 2008. godine Južna Afrika je više puta bila pogođena valovima ksenofobnog nasilja u kojima su stradali brojni strani državljani.