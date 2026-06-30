Turski avioni bombardovali položaje Al-Šababa u Somaliji

Snage Somalijske nacionalne vojske, u saradnji s Turskim oružanim snagama, ubile su 35 pripadnika Al-Šababa i ranile više od 20 u zračnom napadu izvedenom u regiji Donja Šabele, saopćilo je u utorak Ministarstvo odbrane Somalije.

U saopćenju se navodi da je napad izveden u utorak ujutro u području Godej, gdje je gađana lokacija na kojoj su se, prema tvrdnjama vlasti, skrivali borci Al-Šababa.

- Somalijska nacionalna vojska, u saradnji s Turskim oružanim snagama, jutros je izvela zračne udare koristeći borbene avione F-16 u području Godej u regiji Donja Šabele, gađajući bunkere, skladišta oružja i skloništa pripadnika Al-Šababa - navodi se u saopćenju Ministarstva.

Ministarstvo je saopćilo da su se na ciljanoj lokaciji čule snažne eksplozije, što ukazuje na to da su se tamo nalazile zalihe oružja, eksploziva i vojne opreme.

Prema navodima iz saopćenja, na toj lokaciji nalazili su se i pripadnici Al-Šababa koji su pripremali napade na somalijske civile.

Ministarstvo odbrane zahvalilo je građanima Somalije na podršci vojnim operacijama protiv Al-Šababa te poručilo da će se kampanja protiv te grupe nastaviti.

Također je istaknuto da Somalijska nacionalna vojska ostaje posvećena uklanjanju prijetnje koju predstavlja Al-Šabab i zaštiti građana Somalije.

Al-Šabab se zasad nije javno oglasio povodom tvrdnji somalijske vlade.