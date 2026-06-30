Prelomna odluka u SAD-u: Ograničenja za transrodne sportašice u školama i na fakultetima

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država donio je odluku kojom se državama omogućava da zabrane učešće transrodnih žena u ženskim sportskim takmičenjima u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima.

Sud je razmatrao žalbe učenika iz dvije savezne države koji su osporavali ovakve mjere. Idaho i Zapadna Virdžinija ranije su usvojile zakone kojima se propisuje da se školski i univerzitetski sportski timovi organizuju prema spolu upisanom pri rođenju.

U jednoj od tužbi navodi se da zabrana krši pravo na jednaku zaštitu pred zakonom, zagarantovano Ustavom SAD-a. U drugoj se tvrdi da je zabrana u suprotnosti sa zakonima o građanskim pravima.

Više od 20 saveznih država usvojilo je slične zabrane otkako je Idaho to učinio 2020. godine.

Prema tim zakonima, transrodnoj ženi, biološkom muškarcu koji se identificira kao žena nije dozvoljeno da se takmiči u ženskim sportovima u školama i na fakultetima.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pitanje učešća transrodnih sportistkinja u ženskim sportovima često je isticao tokom predsjedničke kampanje 2024. godine. Prošle godine potpisao je izvršnu uredbu kojom je nastojao zabraniti transrodnim ženama da se takmiče u ženskim sportskim ekipama.

Nakon te odluke, National Collegiate Athletic Association, upravno tijelo za univerzitetski sport u SAD-u, zabranilo je transrodnim ženama nastup u ženskim sportovima.