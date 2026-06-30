Srušena jedna od najvažnijih odluka Donalda Trampa

Ovom historijskom odlukom potvrđeno je da se američko državljanstvo i dalje automatski dodjeljuje djeci rođenoj na teritoriji SAD-a, uključujući djecu imigranata bez dokumenata, kao i onih s određenim privremenim vizama.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zadao je danas težak udarac američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), odbacivši njegovu izvršnu naredbu kojom je pokušao ukinuti pravo na državljanstvo po rođenju.

Sudije su se u presudi pozvale na 14. amandman američkog Ustava, koji više od jednog stoljeća garantuje pravo na državljanstvo svim osobama rođenim ili naturalizovanim u SAD-u. Trampova administracija pokušala je osporiti to dugogodišnje pravilo izvršnom naredbom potpisanom prvog dana njegovog drugog mandata. Međutim, nakon što su savezni sudovi blokirali njenu primjenu, današnjom presudom Vrhovnog suda ona je i definitivno stavljena van snage.

Ova odluka predstavlja veliki poraz za strogu imigracionu politiku Bijele kuće i označava kraj Trampovih nastojanja da jednostrano promijeni ustavnu definiciju toga ko ima pravo na američki pasoš.