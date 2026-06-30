Video / Katastrofalni zemljotresi u Venecueli: Broj poginulih premašio 1.700, strahuje se od mnogo veće tragedije

Broj poginulih u dva snažna i uzastopna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na više od 1.700, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine ove zemlje Horhe Rodrigez (Jorge Rodriguez).
Prema zvaničnim podacima, više od 5.000 ljudi je povrijeđeno, dok je oko 15.000 stanovnika ostalo bez krova nad glavom.
Vlasti i humanitarne organizacije upozoravaju da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći, a procjene UN-a idu i do crne brojke od 10.000 poginulih.
Podsjećamo, razorni potresi dogodili su se prošle srijede u kratkom razmaku. Prvi potres bio je jačine 7,2 stepena po Rihteru (Richteru) sa epicentrom oko 200 kilometara zapadno od Karakasa (Caracasa), dok je nedugo zatim uslijedio još snažniji udar od 7,5 stepeni.
Američki geološki zavod (USGS) potvrdio je da je ovo najsnažniji potres u ovoj regiji u posljednjih stotinu godina.
Najteže je pogođena priobalna država La Gvajra (La Guaira), gdje je uništeno ili teško oštećeno najmanje 2.500 objekata.
Dok se spasilačke ekipe, uz pomoć međunarodne zajednice i UN-a, utrkuju s vremenom kopajući po ruševinama, u javnosti raste bijes građana zbog spore reakcije vlasti na samom početku katastrofe.
Da situacija bude gora, meteorolozi najavljuju dolazak tropskog vala s obilnim padavinama, što bi moglo dodatno otežati potragu za preživjelima i pogoršati stanje hiljadama ljudi koji su ostali na ulicama.