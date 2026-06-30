Video / Katastrofalni zemljotresi u Venecueli: Broj poginulih premašio 1.700, strahuje se od mnogo veće tragedije

Broj poginulih u dva snažna i uzastopna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na više od 1.700, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine ove zemlje Horhe Rodrigez (Jorge Rodriguez).

Prema zvaničnim podacima, više od 5.000 ljudi je povrijeđeno, dok je oko 15.000 stanovnika ostalo bez krova nad glavom.

Vlasti i humanitarne organizacije upozoravaju da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći, a procjene UN-a idu i do crne brojke od 10.000 poginulih.