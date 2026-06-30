Blanuša: SDS će podržati veto Cvijanovićeve

Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) rekao je danas, 30. juna, da je imenovanje dvoje stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika uvod u novu krizu i nove podjele, a ne put u stabilizaciju i napredak te da će poslanici ove stranke podržati veto Željke Cvijanović, srpskog člana Predsjedništva BiH.

- Nikada u ovoj zemlji nije bilo dobro kada su dva člana Predsjedništva BiH preglasala jednog i to da bi involvirali strance i omogućili preglasavanje - ocijenio je Blanuša povodom odluke Predsjedništva BiH da imenuje Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i da nakon 10 godina vrati strance.

Vraćanje stranaca u instituciju iz koje su davno otišli kao što je nalagao Aneks 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, ističe Blanuša, retrogradan je proces koji BiH udaljava i sa evropskog puta.

- Nema članstva u EU niti se može govoriti o suverenosti zemlje dok u njenim institucijama odluke donose stranci. Umjesto da tražimo rješenje da se riješimo stranaca i u Ustavnom sudu BiH, što je jedan od prioriteta iz Mišljenja EU, članovi Predsjedništva nastoje da vrate i one koje smo ispratili, znajući da je to nemoguće, ali produkujući krizu u svrhu predizborne kampanje - konstatuje Blanuša.

Žao mu je, kaže on, što je predizborna kampanja u punom mahu ušla u Predsjedništvo BiH i što se radi jeftinih političkih poena nanosi šteta zemlji i produkuju nove krize.

"Nećemo dozvoliti da se uništi pomak koji je, u slučaju Komisije za nacionalne spomenike, napravilo Predsjedništvo BiH u kojem je bio Mladen Ivanić, i zato će poslanici Srpske demokratske stranke podržati veto srpskog člana Predsjedništva BiH'', zaključio je Blanuša.

Podsjetimo, nakon preglasavanja Željke Cvijanović, prilikom imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH konačnu riječ daće Narodna skupština Republike Srpske i ta "odluka" koju su usvojili Denis Bećirović i Željko Komšić, članovi Predsjedništva BiH, ostaće mrtvo slovo na papiru.