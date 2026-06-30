Meloni: Vrijeme je da Italija dobije predsjednika iz desnog političkog spektra

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) izjavila je da je došlo vrijeme da predsjednik Italije bude izabran iz redova desnog političkog spektra, ocijenivši da bi i ta funkcija trebala odražavati političke promjene koje su se dogodile posljednjih godina u zemlji, izvještava ANSA.

Meloni, koja je ujedno liderica stranke "Braća Italije" (Fratelli d'Italia), podsjetila je da je desnica već „srušila tabu“ dolaskom na čelo italijanske vlade, aludirajući na svoju pobjedu na parlamentarnim izborima 2022. godine i činjenicu da je postala prva žena na funkciji premijerke Italije.

Predsjednik Italije trenutno je Serđo Matarela (Sergio Mattarella), čiji drugi mandat traje do 2029. godine. Šefa države ne biraju građani neposredno, već zajednički parlament i predstavnici italijanskih regija.

Premijerka se osvrnula i na novu krajnje desničarsku stranku "Nacionalna budućnost" (Futuro Nazionale), koju predvodi bivši general Roberto Vanači (Roberto Vannacci), poručivši da ne vidi značajniju razliku između te političke opcije i ostalih opozicionih stranaka jer, kako je navela, u parlamentu glasaju protiv njene vlade.

Njene izjave dolaze u trenutku kada se italijanska politička scena suočava s novim preslagivanjima na desnici, dok analitičari procjenjuju da Meloni nastoji dodatno učvrstiti svoju političku poziciju uoči narednih političkih procesa u zemlji.