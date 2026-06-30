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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: "Izraelske optužbe protiv Turske su pokušaj prikrivanja barbarizma u Gazi"

Poručio da se Ankara ne obazire na klevete koje dolaze od, kako kaže, mreže ubica

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Anadolija

30.6.2026

Optužbe protiv Turske predstavljaju pokušaj Izraela da prikrije barbarizam u Gazi, izjavio je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan.

Obraćajući se medijima nakon sjednice kabineta u Ankari u utorak, Erdogan je rekao da Turska ne pridaje značaj klevetama koje prema Turskoj upućuje "mreža ubica koja ima krv 75.000 nevinih ljudi u Gazi, uglavnom djece i žena, na svojim rukama".

Dodao je da historija Turske uključuje i tradiciju pružanja utočišta onima koji su bježali od nacističkog progona te je poručio da to najbolje znaju i oni koji kleveću Tursku kako bi prikrili svoj barbarizam u Gazi.

Erdoan je također izrazio podršku Venecueli, koja je pogođena dvostrukim zemljotresom 24. juna, poručivši da Turska stoji uz "prijateljski i bratski venecuelanski narod svim svojim sredstvima".

Istakao je i značaj svemirskih ambicija Turske, naglasivši da je razvoj satelitskih kapaciteta za zemlju nužnost, a ne izbor.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# IZRAEL
# GAZA
# TURSKA
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