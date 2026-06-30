Netanjahu: Izrael se neće povući s juga Libana sve dok je Hezbolah prijetnja

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je danas libansku teritoriju koju okupira izraelska vojska i poručio vojnicima da se Izrael neće povući s juga Libana sve dok Hezbolah, grupa koju podržava Iran, predstavlja prijetnju.

Bio je to prvi Netanjahuov posjet okupiranom libanskom teritoriju otkako su Izrael i Liban prošlog petka postigli sigurnosni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prema kojem bi Izrael trebao predati dva okupirana područja libanskoj vojsci.

- Inzistiramo na tome da ne napuštamo južni Liban dok se prijetnja ne ukloni”, rekao je Netanjahu vojnicima, misleći na Hezbolah, prema saopćenju njegovog ureda. “I sve dok Hezbolah nastavi djelovati ovdje, biti naoružan i prijetiti nam, i mi ćemo ostati ovdje - dodao je.

Netanjahuu su se tokom posjete pridružili ministar odbrane Izrael Kac i visoki vojni zvaničnici. Prema sigurnosnom sporazumu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, izraelske snage trebale bi se povući iz dvije “pilot-zone” i omogućiti libanskim oružanim snagama preuzimanje kontrole nad tim područjima.

Nisu objavljeni dodatni detalji o tome kako će se projekat provoditi u praksi. Izrael je izvršio invaziju na Liban nakon što je Hezbolah 2. marta izveo napade na svog južnog susjeda kao odgovor na napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran 28. februara. Time se rat proširio na region u kojem su poginule hiljade ljudi, uglavnom u Iranu i Libanu, ali i u Zaljevu i Izraelu.

Izraelska vojska stvorila je “tampon-zonu” široku oko 10 kilometara duž cijele izraelske granice. Izraelski zvaničnici kažu da je zona potrebna za zaštitu izraelskih zajednica na sjeveru zemlje od napada Hezbolaha.

Vojska prisiljava lokalno libansko stanovništvo da napusti domove i vrši racije na sela, pri čemu uništava mnoge objekte. Vojska tvrdi da uništava infrastrukturu koju koristi Hezbolah, uključujući i podzemne tunele.

Više od milion Libanaca je raseljeno

Preko 4.000 Libanaca je ubijeno, a više od milion raseljeno u izraelskoj kampanji u Libanu od marta. Hezbolah je ubio najmanje 32 izraelska vojnika i četiri civila, većinom na jugu Libana.

Netanjahu je danas rekao izraelskim trupama da Hezbolah i dalje ima oko 12.000 raketa i projektila u svom arsenalu, te da je izraelska vojska ubila 9.000 militanata u Libanu. Nije naveo tačan period, ali se čini da je mislio na broj od 2. marta, piše Reuters.

Pvezivanje rata u Libanu s ratom s Iranom

Hezbolah ne objavljuje brojke o svojim poginulima u ratu. Reuters je 4. maja izvijestio da je u ratu ubijeno nekoliko hiljada boraca Hezbolaha. Iran je više puta zahtijevao prekid vatre u Libanu kao dio pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata koji je počeo u februaru.

Izrael, koji nije direktno uključen u te razgovore, protivi se povezivanju rata u Libanu s ratom s Iranom. Pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, Izrael je 19. juna pristao na prekid vatre s Hezbolahom, iako nasilje i dalje traje. Hezbolah se više puta protivio pregovorima između Izraela i Libana, u kojima ne učestvuje.