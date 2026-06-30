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TRAGEDIJA

Gotovo dvije hiljade mrtvih u Venecueli: I dalje pronalaze ljude ispod ruševina

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina

AP

D. H.

30.6.2026

Broj poginulih u dva potresa koji su prošle srijede pogodili Venezuelu sada iznosi 1943, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez (Jorge Rodriguez), dodajući da se broj ozlijeđenih gotovo udvostručio na 10.571, a spaioci i dalje pronalaze ljude ispod ruševina.

U ponedjeljak je broj poginulih u potresu bio 1719. Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu prošle srijede, oko 200 kilometara zapadno od Karakasa.

Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS),

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
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