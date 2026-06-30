Planira isključivo dolazak na finale: Zašto Tramp izbjegava Svjetsko prvenstvo?

Američki predsjednik Donald Tramp je neko ko rijetko propušta važne događaje, ali se čini da se to sada promijenilo.

Predsjednik glavne zemlje domaćina, Sjedinjenih Američkih Država, još uvijek nije prisustvovao nijednoj utakmici Svjetskog prvenstva. Do sada je, uključujući i mečeve odigrane u ponedjeljak, odigrano 76 utakmica.

Postavlja se pitanje: zašto Tramp pokazuje tako malo interesovanja za najpopularniji sportski događaj na svijetu?

Dolazi na finale

Njegova jedina planirana posjeta turniru do sada je finale koje će se odigrati 19. jula, kada će zajedno s predsjednikom FIFA-e Đanijem Infantinom uručiti pobjednički trofej.

Bijela kuća nije ponudila zvanično objašnjenje zašto Tramp još uvijek nije prisustvovao utakmicama Svjetskog prvenstva, prenosi Bild.

Spekuliše se da želi prisustvovati samo jednom događaju — finalu, dok bi ga posjete drugim utakmicama mogle ostaviti bez centralne uloge u pažnji javnosti.

Međutim, postoje i navodi da Tramp želi izbjeći moguće zvižduke i ismijavanje. Nedavno su se zvižduci čuli tokom njegove posjete finalu NBA lige u Njujorku.

Oduševljen Mundijalom

Tramp često opisuje Svjetsko prvenstvo u superlativima, nazivajući ga najvećim turnirom svih vremena, uz rekordnu prodaju ulaznica i visoku gledanost.

U svom prepoznatljivom stilu dodao je: “Obaraju se rekordi! Kao da je Super Bowl svaki dan!” pritom misleći na finale američkog fudbala.

Ipak, ono što Trampa zaista zanima uglavnom objavljuje na platformi Truth Social, gdje je do sada Svjetsko prvenstvo spomenuo samo šest puta.

Uspjeh reprezentacije SAD-a opisao je kao “odličan”, iako je propustio sve tri njihove utakmice.

Navijači su do sada pošteđeni pojačanih sigurnosnih mjera koje bi pratile njegov dolazak.

Također se navodi da je predsjednik FIFA-e Đani Infantino uspio “umiriti” Trampa još prije početka turnira.

Jednom mu je čak dozvolio da drži trofej Svjetskog prvenstva, koji je Tramp u šali komentarisao da bi ga rado zadržao.

Kasnije je Tramp dobio i posebno kreiranu FIFA nagradu za mir.

To što se do sada držao podalje od stadiona, prema ocjenama, vjerovatno je dobra vijest za mnoge navijače, jer su izbjegnute pojačane sigurnosne mjere koje obično prate predsjedničke posjete.