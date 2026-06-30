Pacijent u Škotskoj završio u izolaciji: Sumnja se da ima ebolu

Pacijent je smješten u izolaciju u Univerzitetskoj bolnici Kraljice Elizabete u Glazgovu, gdje se provode testiranja zbog sumnje na zarazu ebolom. Osoba je primljena rano jutros, a u toku su pretrage koje bi trebale potvrditi da li je zaražena ovom bolešću, piše BBC.

Ako nalaz bude pozitivan, to će biti prvi slučaj ebole u Ujedinjenom Kraljevstvu otkako je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nedavnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo proglasila javnozdravstvenom krizom od međunarodnog značaja.

Škotska agencija za javno zdravstvo (PHS) saopćila je da blisko sarađuje s britanskom Agencijom za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) na procjeni puteva ulaska putnika iz pogođenih zemalja u Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Trenutno u Škotskoj nema potvrđenih slučajeva ebole, a rizik za širu javnost i dalje je nizak - rekao je glasnogovornik.

Zaraza ebolom do sada je potvrđena u tri provincije Demokratske Republike Kongo: Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Mjere opreza i raniji slučajevi

Iz PHS-a navode da zajedno s drugim zdravstvenim ustanovama imaju "dobro uhodane protokole za procjenu i testiranje putnika koji u Ujedinjeno Kraljevstvo dolaze iz područja zahvaćenih ebolom".

- Gdje je potrebno, provest će se praćenje kontakata, koji mogu biti podvrgnuti kliničkoj procjeni i preventivnom testiranju - poručio je glasnogovornik.

PHS je potvrdio i da je aktiviran program UKHSA za povratnike s rada (RWS), čiji je cilj zaštita i praćenje zdravlja osoba koje zbog posla putuju u pogođena područja.

Glasnogovornik je istakao da bi organizacije koje šalju radnike u područja gdje bi zbog posla mogli biti izloženi eboli trebale prijaviti te radnike u program.

Prošle sedmice Francuska je potvrdila svoj prvi slučaj ebole kod ljekara koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.

Podsjećamo, u decembru 2014. medicinska sestra Polin Kaferki (Pauline Cafferkey) postala je prva osoba kojoj je dijagnosticirana ebola u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon povratka iz Sijera Leonea.

Iako se oporavila, kasnije je doživjela povrat bolesti i razvila meningitis, što je, između ostalog, ozbiljno utjecalo na njene zglobove i sposobnost hodanja.

U junu 2019. godine rodila je blizance te poručila: "Ovo pokazuje da život nakon ebole postoji".

Šta je ebola?

Ebola je rijetka, ali često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus koji napada imunološki sistem i organe. Virusom su obično zaražene životinje, najčešće voćni šišmiši, a epidemije među ljudima mogu izbiti kada ljudi jedu zaražene životinje ili rukuju njima.

Za razliku od gripe ili covida, ebola se ne prenosi zrakom, pa se ne možete zaraziti samim boravkom u blizini oboljele osobe. Virus se širi direktnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama, kontaminiranim predmetima ili životinjama.

Simptomi se mogu pojaviti od dva do 21 dan nakon zaraze. Nastupaju iznenada i podsjećaju na gripu ili malariju, uz povišenu temperaturu, glavobolju i umor. Kako bolest napreduje, javljaju se povraćanje i proljev, a može doći i do zatajenja organa. Kod pojedinih pacijenata, ali ne kod svih, dolazi do unutrašnjeg i vanjskog krvarenja.