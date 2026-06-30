Video / Dječak pronađen živ nakon šest dana pod ruševinama

Jordanski spasioci u Venecueli izvukli su iz ruševina dijete koje je šest dana bilo zatrpano nakon razornih zemljotresa prošle sedmice, saopćile su venecuelanske vlasti.

Ukupan broj poginulih u zemljotresima sada iznosi 1943, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Horge Rodrigez (Jorge Rodríguez), dok se broj povrijeđenih gotovo udvostručio na 10.571.

Jordanski spasioci izvukli su Klajbera Morana (Klieber Morán) iz zgrade na adresi Los Corales Garden 1 u La Gvairi nakon što je pod ruševinama proveo šest dana, navela je venecuelanska privremena predsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) u poruci na Telegramu.

Venecuela je prošle srijede pogođena s dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru, koji su u razmaku od jedne minute izazvali rušenje zgrada i zarobljavanje hiljada ljudi pod ruševinama, navode vlasti i spasilački timovi.