Netanjahu poručio da će Izrael ponovo napasti Iran ako bude potrebno

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u utorak da će Izrael ponovo napasti Iran ako to bude potrebno, ponavljajući tvrdnju da Teheran neće imati nuklearno oružje.

- U Iranu smo se spasili od atomskih bombi - rekao je Netanjahu u intervjuu za izraelski Channel 14.

Njegove izjave dolaze nakon što je 18. juna stupio na snagu memorandum o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, posredovan uz učešće Pakistana, koji su elektronski potpisali iranski predsjednik Masud Pezeškijan i američki predsjednik Donald Tramp.

Sporazum uspostavlja okvir za okončanje sukoba i rješavanje otvorenih pitanja između Vašingtona i Teherana kroz pregovore, uključujući prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija, nuklearno pitanje, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza te šire regionalne sigurnosne aranžmane.

Izrael se više puta protivio bilo kakvom dogovoru s Teheranom i upozoravao na mogućnost novih napada na Iran.