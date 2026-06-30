Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu poručio da će Izrael ponovo napasti Iran ako bude potrebno

Teheran neće imati nuklearno oružje, rekao je

Benjamin Netanjahu. AP

Anadolija

30.6.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u utorak da će Izrael ponovo napasti Iran ako to bude potrebno, ponavljajući tvrdnju da Teheran neće imati nuklearno oružje.

- U Iranu smo se spasili od atomskih bombi - rekao je Netanjahu u intervjuu za izraelski Channel 14.

Njegove izjave dolaze nakon što je 18. juna stupio na snagu memorandum o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, posredovan uz učešće Pakistana, koji su elektronski potpisali iranski predsjednik Masud Pezeškijan i američki predsjednik Donald Tramp.

Sporazum uspostavlja okvir za okončanje sukoba i rješavanje otvorenih pitanja između Vašingtona i Teherana kroz pregovore, uključujući prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija, nuklearno pitanje, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza te šire regionalne sigurnosne aranžmane.

Izrael se više puta protivio bilo kakvom dogovoru s Teheranom i upozoravao na mogućnost novih napada na Iran.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.