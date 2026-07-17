Burnham nasljeđuje Starmera: Može li novi premijer popraviti britansku ekonomiju i javni sektor?

Endi Burnham (Andy Burnham) u petak će i zvanično preuzeti vodstvo britanske vladajuće Laburističke stranke kao jedini kandidat, s podrškom čak 379 od 403 stranačka zastupnika.

Time se otvara put da već naredne sedmice, tačnije u ponedjeljak nakon formalne ostavke dosadašnjeg premijera Kira Starmera (Keira Starmera), od kralja Čarlsa (Charlesa III) dobije mandat za sastav nove vlade.