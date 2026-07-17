Burnham nasljeđuje Starmera: Može li novi premijer popraviti britansku ekonomiju i javni sektor?

Endi Burnham (Andy Burnham) u petak će i zvanično preuzeti vodstvo britanske vladajuće Laburističke stranke kao jedini kandidat, s podrškom čak 379 od 403 stranačka zastupnika.
Time se otvara put da već naredne sedmice, tačnije u ponedjeljak nakon formalne ostavke dosadašnjeg premijera Kira Starmera (Keira Starmera), od kralja Čarlsa (Charlesa III) dobije mandat za sastav nove vlade.
Starmer je povlačenje najavio prošlog mjeseca zbog narušenog rejtinga, nakon dvije godine provedene na funkciji, a britanski parlamentarni sistem omogućava ovakvu promjenu na čelu države bez raspisivanja novih općih izbora sve do 2029. godine.
Bivši gradonačelnik Velikog Mančestera (Manchestera), koji je zastupnički mandat osvojio na nedavnim vanrednim izborima, najavio je politiku jedinstva, nade i ravnomjernog ekonomskog razvoja.
U svom prvom liderskom govoru Burnham planira predstaviti planove za rješavanje ključnih, dugo zanemarenih problema.
Među njegovim glavnim prioritetima bit će ekonomska obnova, jačanje javnog nadzora nad strateškim sektorima, otvaranje modernih industrijskih radnih mjesta, te reforma sistema socijalne zaštite za starije, bolesne i osobe s invaliditetom.
Burnham pritom kritizira političku centralizaciju i privatizaciju iz 1980-ih, označivši ih kao pogrešan smjer za zemlju.
Ipak, novog premijera čekaju teški i već poznati izazovi: stagnirajuća ekonomija, visoki troškovi života uzrokovani globalnim sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku, te preopterećen javni sektor.