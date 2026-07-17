Amerikanci poručili: Nema pregovora Beograda i Prištine dok Kosovo ne ispuni uslove

Pregovori Beograda i Prištine mogu biti nastavljeni tek nakon što Vlada Kosova ispuni obaveze prema srpskoj manjini, jasno je poručio portparol američkog State Departmenta.

Dijalog Kosova i Srbije je suspendovan u septembru prošle godine na neodređeni period nakon zabrinutosti Amerikanaca zbog postupaka Vlade Kosova. State Department je naveo da razgovor ne može biti nastavljen dok ne budu ispunjeni određeni uslovi.

Nisu precizirali uslove

- Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa SAD i naroda Kosova. Radujemo se uključivanju u strateški dijalog s Kosovom kada budu stvoreni odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova prema kosovskim Srbima - navodi se u odgovoru portparola State Departmenta na upit Radija Slobodna Evropa.

U odgovornu nisu dali rok do kada bi trebalo ispuniti uslove, niti su precizirali o kojim je sve uslovima riječ.

SAD i Evropska unija godinama pozivaju Kosovo da provede sporazume postignute u dijalogu sa Srbijom koji se vodi uz posredovanje EU.

Zajednica općina sa srpskom većinom

Prvenstveno se to odnosi na uspostavljanje Zajednice općina sa srpskom većinom i osiguravanje određenog nivoa samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu s Osnovnim sporazumom iz 2023. godine i Ohridskim aneksom.

Zapad traži i da Kosovo riješi sporove sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zaštiti vjerske slobode i izbjegava jednostrane poteze na sjeveru zemlje, koji su, prema Vasšngtonu, povećali tenzije sa srpskom zajednicom.