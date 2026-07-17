SAD se spremile za žestoku eskalaciju rata u Iranu: Ovaj potez otkriva šta Tramp hoće

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa obavijestila je Izrael da će u tu zemlju poslati još nekoliko desetina aviona za dopunu goriva u zraku, uoči mogućeg proširenja vojnih operacija protiv Irana, tvrde trojica američkih i izraelskih zvaničnika.

Odluka dolazi nakon što je Tramp u utorak u Situacionoj sobi Bijele kuće razmatrao više novih vojnih planova. Prema navodima zvaničnika, među opcijama je i velika ofanziva protiv Irana, znatno šira od dosadašnjih udara u području Hormuškog moreuza.

Kako piše Axios, među mogućim metama nalaze se iranska energetska infrastruktura, uključujući elektrane, dodatni napadi na nuklearna postrojenja kako bi se obogaćeni uranij zakopao još dublje pod zemlju, kao i bombardovanje podzemnog kompleksa na planini Pikaks, za koji se sumnja da bi mogao postati novo nuklearno postrojenje.

Čeka se konačna odluka

Tramp još nije donio konačnu odluku, ali američki i izraelski zvaničnici tvrde da je spreman pojačati vojne operacije kako bi Iranu nanio dovoljno veliku štetu da ponovo otvori Hormuški moreuz i prihvati američke zahtjeve u vezi s nuklearnim programom.

Prema istim izvorima, odluka o eskalaciji mogla bi biti donesena narednih dana.

Američka vojska je u četvrtak, peti dan zaredom, izvela napade na iranske ciljeve u području Hormuškog moreuza i na južnoj obali Irana.

Prema riječima jednog američkog zvaničnika, bombardovano je najmanje sedam mostova u blizini grada Bandar Abasa, važnog logističkog centra Iranske revolucionarne garde za operacije u Hormuškom moreuzu. Tim pravcem prolaze municija, zalihe i pojačanja namijenjena drugim dijelovima tog strateški važnog područja.

Istovremeno, Iran je intenzivirao napade na američke vojne baze u Jordanu, Kataru, Bahreinu, Iraku i Kuvajtu.

Iranska revolucionarna garda saopćila je i da je gađala američku bazu u Siriji, iako su se američke snage iz tog objekta povukle prije nekoliko mjeseci.

Slanje aviona

Trenutno se oko 30 američkih aviona za dopunu goriva nalazi na aerodromu Ben Gurion kod Tel Aviva, dok je približno isti broj raspoređen na aerodromu Ramon na jugu Izraela.

Izraelski zvaničnici navode da Vašington planira u narednim danima poslati još nekoliko desetina takvih letjelica, čime bi njihov broj dostigao nivo s početka rata.

Američka vojska, kako tvrde isti izvori, preferira da avioni budu stacionirani na aerodromu Ben Gurion, jer su druge zračne baze u regiji izloženije mogućim iranskim napadima.

Prema procjenama izraelskih zvaničnika, Iran se zasad uzdržava od direktnih napada na Izrael zbog straha od snažnog odgovora.

- Mogu da kažem samo jedno liderima Irana: nemojte računati da će biti mirno ako nas napadnete. Ne očekujte reprizu, jer je neće biti. To će biti potpuno drugačiji događaj, mnogo snažniji - poručio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u govoru održanom u utorak.

Prisustvo velikog broja američkih aviona na aerodromu Ben Gurion postalo je i političko pitanje u Izraelu. Letjelice već mjesecima zauzimaju veliki dio kapaciteta aerodroma, što ranije nije predstavljalo problem dok je izraelski zračni prostor uglavnom bio zatvoren zbog rata.

Sada, kada je zračni saobraćaj ponovo uspostavljen i počela sezona ljetnih odmora, dolazak dodatnih američkih aviona mogao bi izazvati masovna otkazivanja komercijalnih letova.

Tri mjeseca uoči izbora, takav razvoj događaja mogao bi politički naštetiti vladajućoj koaliciji premijera Benjamina Netanjahua.

Ministrica saobraćaja Miri Regev zatražila je da se američki avioni premjeste s aerodroma Ben Gurion ili da se njihov broj ograniči, ali su se Ministarstvo odbrane i Izraelske odbrambene snage tome usprotivili.

Administracija Donalda Trampa zatražila je od izraelske vlade da omogući prihvat dodatnih aviona za dopunu goriva, a konačnu odluku o tome donijet će premijer Benjamin Netanjahu.