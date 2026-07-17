Kako je Hamnei prije 15 godina predvidio iranski ključni adut protiv SAD-a

Iransko vodstvo smatra da je kontrola nad Hormuškim moreuzom njegovo najvažnije sredstvo pritiska na Sjedinjene Američke Države i da se tog aduta neće odreći ni u budućim pregovorima, piše Financial Times.

U Teheranu vjeruju da je američko prihvatanje ranijih dogovora bilo privremeno te da Vašington nastoji kupiti vrijeme za jačanje svojih kapaciteta i pripremu za novi sukob. Istovremeno, američko vojno prisustvo u Zaljevu je pojačano, a trgovački brodovi ohrabrivani su da zanemare iranske upute pri prolasku kroz Hormuški moreuz.

Prema navodima Financial Timesa, strategija očuvanja kontrole nad tim plovnim putem osmišljena je još prije 15 godina. Vojni savjetnik Rahim Safavi otkrio je da je tadašnji vrhovni vođa Ali Hamnei od njega zatražio plan za moguće zatvaranje moreuza, uz procjenu da bi Iran jednog dana mogao biti primoran na takav potez.

Nakon prošlogodišnjih napada na iranska nuklearna postrojenja, Teheran je dodatno učvrstio stav da je kontrola nad Hormuškim moreuzom važnija čak i od nuklearnog programa.

Iranski zvaničnici poručuju da su spremni razgovarati o nuklearnim pitanjima, ali ne i o odricanju od kontrole nad moreuzom, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom. Analitičari upozoravaju da bi takav stav mogao dodatno otežati postizanje šireg sporazuma između Irana i Zapada.