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Iran pokrenuo masovne napade na položaje Kurda u Iraku: Odjeknule snažne eksplozije

Zbog opasnosti od novih eksplozija u toku je evakuacija stanovnika koji žive u blizini pogođenog područja

Iran pokrenu masovne udare. Platforma X

M. Až.

prije 2 sata 54 minute

Iran je pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatističkih grupa na području Sulajmanije, u autonomnoj regiji Kurdistan na sjeveru Iraka.

Prema dostupnim informacijama, tokom napada pogođen je objekt za koji se vjeruje da je služio kao skladište oružja. Nakon udara uslijedile su snažne sekundarne eksplozije, što upućuje na detonaciju uskladištenog naoružanja.

Zbog opasnosti od novih eksplozija u toku je evakuacija stanovnika koji žive u blizini pogođenog područja.

Napadi nisu ograničeni samo na Sulajmaniju. Iranske bespilotne letjelice i projektili nastavljaju gađati ciljeve širom iračkog Kurdistana, uključujući i Erbil, administrativno sjedište ove autonomne regije.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o razmjerama materijalne štete, dok nadležne službe i dalje prate razvoj situacije.

# KURDI
# IRAN
# IRAK
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