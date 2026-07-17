Iran pokrenuo masovne napade na položaje Kurda u Iraku: Odjeknule snažne eksplozije

Iran je pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatističkih grupa na području Sulajmanije, u autonomnoj regiji Kurdistan na sjeveru Iraka.

Prema dostupnim informacijama, tokom napada pogođen je objekt za koji se vjeruje da je služio kao skladište oružja. Nakon udara uslijedile su snažne sekundarne eksplozije, što upućuje na detonaciju uskladištenog naoružanja.