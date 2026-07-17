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PRECIZAN NAPAD

SAD objaville snimak udara na iranski radar, tvrde da je oslabljena kontrola Hormuškog moreuza

U saopćenju američke vojske navodi se da je meta napada bio radar smješten u luci Šahid Kalantari u gradu Čabahar

Snimak napada. CENTCOM

M. Až.

prije 2 sata 14 minuta

Američka vojska objavila je snimak napada u kojem je, prema njihovim navodima, uništen radarski nadzorni toranj Iranske revolucionarne garde (IRGC) na jugoistočnoj obali Irana.

U saopćenju američke vojske navodi se da je meta napada bio radar smješten u luci Šahid Kalantari u gradu Čabahar.

Iz američke Centralne komande (CENTCOM) saopćeno je da će uništenje ovog objekta oslabiti sposobnost Iranske revolucionarne garde da prati i napada komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, kao i da ugrožava civilne posade.

- Nadalje, napad štiti slobodu plovidbe u regionalnim vodama za sva plovila, osim za brodove koji pokušavaju prekršiti aktuelnu američku pomorsku blokadu protiv Irana - navodi se u saopćenju CENTCOM-a.

Napad na ovaj objekt izveden je u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastoje ograničiti kontrolu Irana nad Hormuškim moreuzom, jednom od najvažnijih pomorskih ruta za transport energenata.

# IRAN
# RADAR
# SAD
# CENTCOM
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