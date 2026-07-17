SAD objaville snimak udara na iranski radar, tvrde da je oslabljena kontrola Hormuškog moreuza

U saopćenju američke vojske navodi se da je meta napada bio radar smješten u luci Šahid Kalantari u gradu Čabahar.

Američka vojska objavila je snimak napada u kojem je, prema njihovim navodima, uništen radarski nadzorni toranj Iranske revolucionarne garde (IRGC) na jugoistočnoj obali Irana.

Iz američke Centralne komande (CENTCOM) saopćeno je da će uništenje ovog objekta oslabiti sposobnost Iranske revolucionarne garde da prati i napada komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, kao i da ugrožava civilne posade.

- Nadalje, napad štiti slobodu plovidbe u regionalnim vodama za sva plovila, osim za brodove koji pokušavaju prekršiti aktuelnu američku pomorsku blokadu protiv Irana - navodi se u saopćenju CENTCOM-a.

Napad na ovaj objekt izveden je u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastoje ograničiti kontrolu Irana nad Hormuškim moreuzom, jednom od najvažnijih pomorskih ruta za transport energenata.