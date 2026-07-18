Novi potezi Izraela izazvali burne reakcije: Planiraju naselja u Gazi i veliko širenje na Zapadnoj obali

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) i ministar finansija Bezazel Smotrič (Bezalel Smotrich) predstavili su planove za uspostavljanje novih izraelskih naselja u Gazi te izdvajanje više od 400 miliona dolara za proširenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Istovremeno, komandant izraelskih snaga na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave "partnerima u sigurnosti".

Parlamentarni izbori

Ovi potezi dolaze uoči parlamentarnih izbora u Izraelu, zakazanih za 27. oktobar, dok desničarska koalicija premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) nastoji dodatno učvrstiti kontrolu nad teritorijama koje Palestinci smatraju svojom državom.

Kac je najavio uspostavljanje tri takozvane "Nahal" ispostave na sjeveru Gaze. Riječ je o vojnim zajednicama koje su se i ranije koristile kao početni korak ka osnivanju civilnih izraelskih naselja.

- Izraelski ministar odbrane kazao je da namjerava uspostaviti tri Nahal ispostave na mjestima gdje su ranije postojala izraelska naselja u sjevernoj Gazi - prenijeli su izraelski mediji.

Smotrič je saopćio da će za izgradnju desetina novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali biti izdvojeno 1,3 milijarde šekela, odnosno oko 318 miliona funti.

Kako navode izraelski mediji, odluka je donesena ranije, ali nije bila javno objavljena zbog očekivanog protivljenja Sjedinjenih Američkih Država.

Dodatne reakcije izazvala je izjava komandanta izraelskih snaga na Zapadnoj obali, general-majora Avija Bluta (Avija Blutha), koji je tokom sastanka s predstavnicima Udruženja farmi pohvalio stanovnike ekstremističkih naseljeničkih ispostava i poručio da ih smatra važnim partnerima vojske u sigurnosnim pitanjima.

"Udruženja farmi"

Blut je to izjavio na sastanku tzv. Udruženja farmi, organizacije koja predstavlja naselja ilegalna čak i prema izraelskom zakonu.

Ta naselja se već godinama povezuju s nasiljem nad Palestincima i prisilnim raseljavanjem stanovništva sa njihove zemlje.

- Naseljeničko nasilje je državno nasilje - navodi se u novom izvještaju Ureda UN-a za ljudska prava za Palestinu, u kojem se izraelske naseljenike optužuje da predvode aktivnosti povezane s aneksijom palestinske teritorije, uz sistemsku nekažnjivost počinilaca.

Na intenziviranje aktivnosti upozorila je i Hagit Ofran iz izraelske mirovne organizacije Peace Now, navodeći da su uoči izbora radovi ubrzani na najmanje sedam naselja.

- Vlada provodi nepromišljenu predizbornu utrku kako bi koristila javni novac i stvorila činjenice na terenu - kazala je Ofran.

Planovi za Gazu

Kac je planove o uspostavljanju novih "Nahal" ispostava predstavio tokom obilaska dijelova Gaze koji su pod izraelskom kontrolom. Ranije je zagovarao masovno iseljavanje Palestinaca iz Pojasa Gaze, što su brojni međunarodni akteri okarakterisali kao pokušaj etničkog čišćenja.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve ispostave uglavnom predstavljaju privremene vojne lokacije koje služe kao priprema za kasniju izgradnju civilnih naselja.

Dror Etkes, osnivač organizacije Kerem Navot koja prati izraelsko zauzimanje zemlje na okupiranoj Zapadnoj obali, kazao je da vojska u takvim projektima služi kao prva faza pripreme terena.

- Vojska je samo prva faza koja treba pripremiti teren za buduće naselje. Na ovaj način su formirana desetine izraelskih naselja na Zapadnoj obali - rekao je Etkes.

Model "Nahal" naselja prvi put je primijenjen pedesetih godina prošlog stoljeća u pograničnim dijelovima Izraela, uključujući područja uz Gazu. Nakon okupacije Zapadne obale 1967. godine isti sistem korišten je za širenje izraelske kontrole, prvo u dolini Jordana, a zatim i na drugim okupiranim područjima.

"Kontrola teritorije"

Zamjenik načelnika Generalštaba izraelske vojske, general-major Tamir Jadaj (Tamir Yadai), izjavio je da Izrael trenutno kontroliše oko 65 posto teritorije Gaze, što je više od 53 posto teritorije predviđene sporazumom o prekidu vatre postignutim prošle godine uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

Prema navodima iz izvještaja, na preostalom dijelu teritorije nalazi se oko dva miliona Palestinaca koji su preživjeli izraelske vojne operacije.

- Ne znam kako ovo drugačije opisati osim kao pobjedu, kada kontrolišete 65 posto teritorije - rekao je Yadai, tvrdeći da je izraelska vojska ubila više od 70.000 "terorista".

Njegove tvrdnje izazvale su nove kritike jer bi takva procjena obuhvatala i veliki broj palestinskih civila. Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti, među poginulima je više od 21.000 djece, više od 10.000 žena mlađih od 60 godina te više od 5.000 starijih osoba.

Naseljeničke grupe

Izraelska vojska ranije je priznala da je baza podataka o poginulima u Gazi, koju vode palestinske zdravstvene institucije, uglavnom tačna i da sadrži više od 73.000 osoba evidentiranih imenom i identifikacionim brojem.

Na pitanje da li izraelska vojska među "teroriste" ubraja žene, djecu i starije osobe, vojni predstavnici nisu dali direktan odgovor, navodeći da analiza broja i kategorija stradalih još traje.

Izraelska vojska nije željela komentarisati ni Blutove izjave o podršci naseljeničkim grupama, uz obrazloženje da su pitanja izgradnje naselja u nadležnosti političkih vlasti.