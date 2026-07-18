Crni oblak prekrio nebo nakon ukrajinskog udara dronovima na naftni terminal

Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginska, grada udaljenog oko 50 kilometara istočno od Moskve, nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve.

Prizor je privukao veliku pažnju zbog masivne dimne zavjese koja je izgledala poput ogromnog tamnog oblaka iznad grada. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi i sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i značajno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti.

Dim se širio

Stručnjaci navode da je zadržavanju dima dodatno doprinijela stabilna ljetna atmosfera. Zbog temperaturne inverzije, odnosno sloja toplijeg zraka koji zarobljava hladniji zrak pri tlu, dim se nije brzo podizao u više slojeve atmosfere, već se širio vodoravno i dugo zadržao iznad pogođenog područja.

Požar u Noginsku izazvan je padom ostataka oborenog drona, saopćio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov (Andrei Vorobyov). U ovom incidentu povrijeđene su dvije osobe, a preventivno je evakuirana i obližnja porodilišna bolnica.

Poginuli radnici

Napadi dronovima pogodili su i druge dijelove Rusije. U gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti poginulo je sedam radnika skladišta kompanije Wildberries, dok je najmanje 25 osoba povrijeđeno.

Guverner Tambovske oblasti Evgenij Pervišov (Evgeny Pervyshov) izjavio je da su dronovi pogodili skladište najveće ruske internetske trgovine, dodajući da je 28 letjelica oboreno prije nego što su stigle do svojih ciljeva.

- Sedam ljudi koji su radili noćnu smjenu poginulo je na licu mjesta - napisao je Pervišov na Telegramu.