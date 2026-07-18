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DIM PREŠAO GRANICU

Tramp okrivio Kanadu za širenje dima od požara i najavio dodavanje troška na carine: "Ne održavaju šume"

Širom Kanade van kontrole je 209 od ukupno 893 aktivna požara

AP

D. H.

prije 2 sata 14 minuta

Američki predsjednik Donald  Tramp (Trump) u petak je okrivio Kanadu za šumske požare čiji se dim širi preko granice te najavio da će se trošak tog zagađenja morati dodati carinama koje Kanada trenutno plaća.

Trump je poručio da će nazvati kanadskog premijera kako bi saznao kakav je plan kanadske vlade za borbu protiv požara koji su posljednjih sedmica izazvali probleme s kvalitetom zraka u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država.

- Trošak tog zagađenja morat će se, nužno, dodati carinama koje Kanada trenutno plaća - napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social, ne navodeći dodatne pojedinosti o mogućem obračunu ili načinu provođenja takve mjere.

Širom Kanade van kontrole je 209 od ukupno 893 aktivna požara. Dim koji se širi iz požara drastično je pogoršao kvalitet zraka u Torontu, najmnogoljudnijem kanadskom gradu, te na istoku Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši zabrinutost i uoči finala Svjetskog prvenstva ovog vikenda u blizini New Yorka.

Posebno je teško stanje u pokrajini Ontario, koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade. Kanadske vlasti svake godine bore se s velikim šumskim požarima, a dim iz požara u Kanadi često se, ovisno o vremenskim uslovima, širi prema SAD-u.

- Smatramo Kanadu odgovornom zbog toga što ne održava adekvatno svoje šume i nisko raslinje, zbog čega u SAD bez ikakve potrebe dolazi prljav, zagađen i nezdrav zrak čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv - poručio je Tramp.

# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
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