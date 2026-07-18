Djevojku iz BiH izvlačili vatrogasci nakon stravičnog udesa

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u srijedu navečer na državnoj cesti B147 u austrijskom mjestu Herrengasse, gdje su se frontalno sudarili kamper i putnički automobil. U nesreći je više osoba povrijeđeno, među njima i 20-godišnja djevojka iz Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama austrijske policije, kamperom je upravljao 73-godišnji državljanin Njemačke koji se zajedno sa 63-godišnjom suprugom kretao iz Braunaua prema Burgkirchenu.

Iz suprotnog smjera dolazila je 20-godišnja djevojka iz Bosne i Hercegovine s prebivalištem u okrugu Braunau. U njenom automobilu nalazili su se još 18-godišnja putnica na mjestu suvozača i 21-godišnji mladić na zadnjem sjedištu, piše GPMaljevac.

Teške povrede

Do snažnog frontalnog sudara došlo je u naselju Herrengasse. Od siline udara vozačica je ostala zaglavljena u vozilu, pa su vatrogasci morali koristiti tehničku opremu kako bi je izvukli iz automobila.

Djevojka iz Bosne i Hercegovine zadobila je teške tjelesne povrede te je prevezena u bolnicu u Braunau am Innu. Lakše povrede zadobili su vozač kampera, kao i dvoje putnika iz putničkog automobila.

Helikopter intervenisao

Teško je povrijeđena i 63-godišnja putnica iz kampera, koja je zbog težine povreda helikopterom hitne medicinske pomoći prebačena u bolnicu UKH Salzburg.

Austrijska policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće