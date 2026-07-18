Bandar Abas odsječen: Američki udari presjekli veze s Iranom

Američki napadi na mostove i drugu ključnu infrastrukturu u Iranu, prema pisanju britanskog „Telegrafa“, doveli su do toga da je strateški važan grad Bandar Abas ostao gotovo potpuno odsječen od ostatka zemlje.

Grad sa oko 500.000 stanovnika predstavlja jednu od najvažnijih tačaka iranske trgovine, kroz koju prolazi približno polovina ukupnog robnog prometa zemlje. Nakon serije bombardovanja, saobraćajne veze prema ostatku Irana ozbiljno su narušene.