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LUKA BLOKIRANA

Bandar Abas odsječen: Američki udari presjekli veze s Iranom

Strateški važan grad na obali Hormuškog moreuza suočava se s velikim problemima nakon što su, prema navodima, uništene ključne saobraćajne veze

Iranske balističke rateke pogodile Kuvajt. Platforma X

D. E.

prije 24 minute

Američki napadi na mostove i drugu ključnu infrastrukturu u Iranu, prema pisanju britanskog „Telegrafa“, doveli su do toga da je strateški važan grad Bandar Abas ostao gotovo potpuno odsječen od ostatka zemlje.

Grad sa oko 500.000 stanovnika predstavlja jednu od najvažnijih tačaka iranske trgovine, kroz koju prolazi približno polovina ukupnog robnog prometa zemlje. Nakon serije bombardovanja, saobraćajne veze prema ostatku Irana ozbiljno su narušene.

Prema navodima britanskog lista, uništeni su mostovi koji povezuju Bandar Abas s drugim dijelovima zemlje, kao i dijelovi željezničke infrastrukture.

U ovom gradu nalazi se i glavna iranska pomorska baza, koja ima ključnu ulogu u sposobnosti Teherana da kontroliše strateški važan Hormuški moreuz.

Iranske balističke rateke pogodile su danas Kuvajt.

Bezbjednosni zvaničnik iz Irana, u razgovoru za novinsku agenciju Fars, upozorio je da ako SAD večeras napadnu iransku civilnu infrastrukturu, aerodromi u Dubaiju i Abu Dabiju i luke Fudžejra i Džebel Ali u UAE treba odmah evakuisati.

# NAPAD
# IRAN
# SAD
# IRAK
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