Hrvatska može ugasiti EES sistem: "Mi to koristimo po potrebi"

Ljetna sezona ponovo je donijela velike gužve na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a dodatno vrijeme zadržavanja uzrokuje i primjena Entry/Exit Systema (EES), novog sistema Evropske unije za evidenciju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja.

Ipak, hrvatske vlasti imaju mogućnost privremeno ublažiti dio procedura kada čekanja postanu preduga.

Kako je objavila Hrvatska radiotelevizija (HRT), u situacijama kada se procijeni da bi putnici na granici mogli čekati duže od 45 minuta, moguće je djelimično suspendovati primjenu EES-a. To znači da se i dalje provodi pasoška kontrola, ali se od putnika privremeno ne uzimaju biometrijski podaci, odnosno fotografija lica i otisci prstiju.

- U vanrednim situacijama kada očekujemo da će biti preko 45 minuta dužina čekanja imamo pravo djelomično suspendirati EES, a to znači kreirati dosje, ali osoba ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta - izjavio je za HRT Joso Vujić, voditelj Službe za granice Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Mogućnost privremene fleksibilnije primjene sistema potvrdio je i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

- Postoje neke mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi to koristimo ukoliko se pokaže potreba. Međutim, ovo je sistem koji je prije svega namijenjen sigurnosti građana EU i on će kao takav dodatno se usavršavati - rekao je Božinović.

Dodao je da je zahvaljujući dosadašnjoj primjeni EES-a spriječen ulazak oko 5.000 osoba u Evropsku uniju.

EES je uveden s ciljem modernizacije graničnih kontrola i preciznijeg evidentiranja ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice EU, ali je njegova primjena, posebno tokom ljetnih mjeseci, dovela do dužih zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima. Privremena suspenzija dijela procedura jedna je od mjera kojom hrvatske vlasti nastoje smanjiti gužve u periodima pojačanog saobraćaja.