Hamnei: Kršenje sporazuma pokazuje da je Trampov potpis bezvrijedan

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je da su "ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju pokazala da potpis američkog predsjednika Donalda Trampa nije legitiman i da nema vrijednost".

"Nakon toliko kršenja memoranduma, potpis američkog predsjednika ne vrijedi apsolutno ništa i lišen je svakog kredibiliteta", naveo je Hamnei u pisanoj izjavi.



