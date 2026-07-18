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VRHOVNI VOĐA

Hamnei: Kršenje sporazuma pokazuje da je Trampov potpis bezvrijedan

On je dodao da Sjedinjene Države treba da znaju da iranski narod i "front otpora" imaju za njih "nezaboravne lekcije"

Tasnim

D. H.

prije 5 sati 59 minuta

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je da su "ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju pokazala da potpis američkog predsjednika Donalda Trampa nije legitiman i da nema vrijednost".

"Nakon toliko kršenja memoranduma, potpis američkog predsjednika ne vrijedi apsolutno ništa i lišen je svakog kredibiliteta", naveo je Hamnei u pisanoj izjavi.


On je dodao da Sjedinjene Države treba da znaju da iranski narod i "front otpora" imaju za njih "nezaboravne lekcije".

Vašington i Teheran su proteklih dana razmjenjivali vazdušne udare nakon što je prošle sedmice propao sporazum o prekidu vatre koji su potpisali predsjednici Irana i Sjedinjenih Država, što je ponovo izazvalo strahovanja od izbijanja potpunog rata.

# IRAN
# MODŽTABA HAMNEI
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