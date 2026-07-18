Mađar je razmontirao Orbanovu državu: Predsjednik potpisao vlastitu smjenu

S druge strane, ustavne promjene ukidaju neka od najznačajnijih ograničenja vladavine prava uvedenih tokom Orbanove vlasti. Ustavni sud ponovo dobija svoje izvorne nadležnosti, jača se nezavisnost pravosuđa, smanjuje broj zakona za čije je mijenjanje potrebna dvotrećinska većina, osniva se tijelo za povrat nezakonito stečene imovine, a zastupnicima se ograničava mogućnost obavljanja funkcije na najviše tri uzastopna mandata.

Tim izmjenama, s jedne strane, brojni visoki zvaničnici iz Orbanovog sistema prisiljeni su napustiti funkcije, među njima predsjednik države Tamas Sulyok i četvero sudija Ustavnog suda. Peter Magyar je Sulyoka i druge zvaničnike, poput predsjednika Ustavnog suda Petera Polta, više puta nazivao „Orbanovim marionetama“ te je još tokom izborne kampanje najavio da će ih smijeniti.

Najvažniji dio tog procesa proveden je u ponedjeljak, 13. jula 2026. godine, samo dva mjeseca nakon preuzimanja vlasti. Mađarski parlament usvojio je opsežne ustavne promjene koje su Magyar i njegova vlada predložili krajem juna.

Međutim, ono što autokrata poražen na izborima 12. aprila nije očekivao bio je katastrofalan poraz njegove stranke Fidesz (Savez mladih demokrata) i historijska dvotrećinska većina koju je osvojila opoziciona stranka Tisza (Poštovanje i sloboda). Tom većinom novi mađarski premijer Peter Magyar i njegova parlamentarna većina sada se uveliko koriste kako bi ubrzano demontirali Orbanov sistem. Magyar taj proces naziva „Operacija Čistilište“, piše Deutsche Welle.

Na taj način Orban je želio osigurati da pojedine institucije ostanu trajna ostavština njegove vlasti. Logika iza toga bila je jasna – što više otežati rad svake buduće vlade. Čak i kada više ne bi bio premijer, iz pozadine bi mogao nastaviti povlačiti konce.

Za slučaj gubitka vlasti Viktor Orban pobrinuo se unaprijed – barem je tako mislio. Tokom godina njegova vlada popunila je mnoge ključne funkcije u mađarskoj državi i administraciji lojalnim kadrovima, čije je razrješenje bilo vezano za odluku parlamenta donesenu dvotrećinskom većinom.

Koliko daleko treba ići?

Pitanje mogu li se populistički i autokratski režimi demontirati te kako obnoviti demokratiju predmet je rasprava u Evropskoj uniji još od Orbanovog dolaska na vlast 2010. godine. Istovremeno se vodi debata koliko daleko treba ići kako bi se ispravile nepravde nastale tokom takvih režima.

Vlada Petera Magyara, međutim, nakon dva mjeseca mandata pokazuje da nema namjeru postupati oprezno. Za razliku od, primjerice, vlade Donalda Tuska u Poljskoj, raspolaže potrebnom dvotrećinskom većinom i koristi je za brzu promjenu sistema.

Istovremeno, među članovima stranke Tisza, ali i značajnim dijelom mađarske javnosti, postoji snažna politička volja za radikalnim obračunom s Orbanovim naslijeđem.

Atmosfera u zemlji mnoge podsjeća na period političkih promjena iz 1989. godine, pa se u Mađarskoj sve češće govori o „promjeni sistema“. Nakon 16 godina Orbanove vlasti, koju su mnogi Mađari doživljavali kao sve autoritarniju, dio javnosti smatra da su i radikalni potezi opravdani.

Peter Magyar odbacio je sve kritike upućene zbog ustavnih izmjena.

„Bila bi izdaja mađarske nacije kada ne bismo dirali sadašnji Ustav“, rekao je, nazivajući ga „temeljnim dokumentom Cosa Nostre“, odnosno mafijaškog sistema koji su uspostavili Fidesz i njemu bliska Kršćansko-demokratska narodna stranka (KDNP).

Tokom posljednjih petnaest godina Orban je, prema mišljenju brojnih ustavnopravnih stručnjaka, Ustav prilagođavao vlastitim političkim interesima, unoseći u njega odredbe za koje smatraju da ne pripadaju jednom temeljnom državnom aktu.

Orban govori o kraju demokratije

Zastupnici Fidesza i KDNP-a bojkotovali su sjednicu parlamenta i nisu učestvovali u glasanju. Danima prije toga Orban i drugi funkcioneri Fidesza tvrdili su da ustavne promjene predstavljaju „kraj demokratije i vladavine prava“ u Mađarskoj.

Na protest koji je Fidesz organizovao u Budimpešti 9. jula odazvalo se tek nekoliko hiljada ljudi, što predstavlja veliki pad u odnosu na ranije skupove na kojima su učestvovale desetine, pa i stotine hiljada pristalica.

Istovremeno se nastavlja osipanje Orbanovog političkog tabora. Neposredno prije glasanja ostavku je podnio šef poslaničkog kluba Fidesza Gergely Gulyas, nekada treći čovjek u hijerarhiji stranke, navodeći da više nije u stanju voditi zastupnički klub.

Sam Viktor Orban, koji je nakon izbornog poraza odustao od zastupničkog mandata, ali je ponovo izabran za predsjednika Fidesza, u to vrijeme nalazio se u Sjedinjenim Američkim Državama povodom Svjetskog prvenstva u nogometu.

Bivši premijer na margini

Mnogi politički analitičari smatraju da je Orban time ostavio vlastitu stranku i pristalice bez političkog vođstva.

„Viktor Orban upravo sam sebe gura na političku marginu“, ocijenio je portal Telex.

Politolog Gabor Török napisao je na Facebooku:

„Orban ne bi trebao putovati na Svjetsko prvenstvo ako smatra da je demokratija u Mađarskoj završila.“

Prema njegovom mišljenju, prije je riječ o kraju političkog mita Viktora Orbana nego o kraju demokratije.

Većina nezavisnih posmatrača trenutno ne smatra da bi vlada Petera Magyara mogla uspostaviti novu autokratiju. Ipak, dio mađarskih pravnika i organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorava na pojedine ustavne izmjene i brzinu kojom se provode.

Mađarski Helsinški odbor i organizacija TASZ, između ostalog, kritikuju ograničenje prema kojem zastupnici mogu obavljati funkciju najviše tri mandata, dok TASZ zamjera i to što nisu izmijenjene ustavne odredbe koje se odnose na seksualne i etničke manjine.

Kritike zbog smjene predsjednika

Kada je riječ o kampanji protiv predsjednika države Tamasa Sulyoka, javnost je podijeljena.

Sulyok je bio izrazito nepopularan i često je šutio o najspornijim potezima Orbanove vlasti, zbog čega mnogi smatraju da je politički opravdano tražiti njegovu ostavku.

S druge strane, upozorava se da Magyar ne bi smio koristiti iste metode koje je koristio Orban, odnosno prilagođavati Ustav kako bi uklonio konkretne osobe s funkcija. Na to, između ostalih, upozorava Amnesty International Mađarska.

Sulyok je danas potpisao ustavni amandman kojim mu prestaje mandat predsjednika države.

Kazao je da nije imao izbora jer su izmjene usvojene u skladu sa zakonom, ali je upozorio da je reforma nanijela štetu vladavini prava.

„Sedamnaesti amandman Ustava predstavlja prekretnicu u ustavnoj demokratiji Mađarske“, poručio je.

„Smjena javnog dužnosnika na način koji otvoreno narušava vladavinu prava predstavlja negativan presedan koji nanosi duboku ranu ustavnim vrijednostima demokratije, podjeli vlasti i vladavini prava“, dodao je.

Parlament će izabrati novog predsjednika države koji će obavljati funkciju do donošenja novog ustava ili najduže pet godina.

Peter Magyar u međuvremenu je najavio da su sadašnje ustavne promjene samo privremeno rješenje, dok bi od jeseni trebala početi široka javna rasprava o donošenju potpuno novog Ustava Mađarske.