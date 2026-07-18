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BIVŠI PREMIJER

Orban: Tiranija više nije prijetnja, već stvarnost, Bože, čuvaj Mađarsku

Iz stranke bivšeg premijera Viktora Orbana navode da je Sulyok postao žrtva političkog nasilja stranke Tisza

Alexandru Dobre/AP

D. H.

prije 4 sata 37 minuta

Tiranija stigla je u Mađarsku zbog poteza premijera Petera Magyara i njegove stranke Tisza, saopćio je opozicioni Fidesz, komentirajući odluku predsjednika Tamasa Sulyoka da potpiše ustavni amandman kojim se okončava njegov mandat.

Nasilan napad

"Magyar i stranka Tisza izvršili su nasilan napad na predsjednika na način kakav nije viđen u Evropskoj uniji. Doveli su ga u ponižavajući položaj, vršili pritisak na njega i na kraju ga samovoljno smijenili. To je bez presedana u Mađarskoj još od najmračnijih diktatura", poručili su iz Fidesza.

Iz stranke bivšeg premijera Viktora Orbana navode da je Sulyok postao žrtva političkog nasilja stranke Tisza te tvrde da je Magyar zemlju gurnuo u ustavnu krizu.

"Ako se danas to može učiniti predsjedniku države, onda se sutra može učiniti bilo kome u Mađarskoj", saopćio je Fidesz.

Orban: Tiranija više nije prijetnja, nego stvarnost

Parlamentarni klub Fidesza najavio je da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bi se suprotstavio, kako navode, autokratiji te podržao sve oblike mirnog i zakonitog otpora.

Orban je na Facebooku poručio:

"Danas je uklonjena posljednja prepreka. Tiranija više nije prijetnja, nego stvarnost."

"Ako se ovo može učiniti predsjedniku Republike, onda više niko nije siguran", upozorio je Orban.

"Bože, čuvaj Mađarsku", dodao je.


Prema pisanju AFP-a, predsjednica mađarskog parlamenta Agnes Forsthoffer privremeno će obavljati dužnost šefice države dok parlament u roku od 30 dana ne izabere novog predsjednika Mađarske.

Predsjednik Mađarske nema pravo veta kada su u pitanju ustavne reforme.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
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