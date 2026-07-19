Trampova administracija planira finansirati desničarske grupe na Balkanu

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema novi program finansijske podrške organizacijama u Evropi i drugim dijelovima svijeta koje promovišu vrijednosti bliske pokretu MAGA (Make America Great Again), u okviru značajne promjene prioriteta američke vanjske pomoći, piše Financial Times.

Prema nacrtu dokumenta koji je State Department dostavio članovima američkog Kongresa, najveći pojedinačni grant, vrijedan 40 miliona dolara, namijenjen je američkoj neprofitnoj organizaciji Victims of Communism Memorial Foundation, koja se bavi očuvanjem sjećanja na žrtve komunističkih režima.

Među planiranim projektima nalazi se i grant od dva miliona dolara za inicijative usmjerene na suprotstavljanje, kako navodi administracija, cenzuri koja proizlazi iz regulative Evropske unije, uključujući Akt o digitalnim uslugama (DSA) i Akt o digitalnim tržištima (DMA).

Sredstva bi, prema prijedlogu, mogla biti iskorištena za projekte koji promovišu slobodu govora, politički pluralizam i zaštitu nacionalnog suvereniteta u evropskim državama.

Poseban grant od dva miliona dolara predviđen je i za organizacije u istočnoj Evropi i na Balkanu koje se, prema dokumentu, protive pokušajima podrivanja zapadnih civilizacijskih vrijednosti. Za sada nije poznato koje bi organizacije mogle biti korisnici tih sredstava.

Program nije ograničen samo na Evropu. Dokument State Departmenta predviđa i podršku organizacijama u Brazilu koje se, prema navodima administracije, bore protiv "sudskog aktivizma i cenzure" usmjerenih prema bivšem predsjedniku Jairu Bolsonaru, iako iznos planirane pomoći nije preciziran.

Također, milion dolara planirano je za nevladine organizacije u Južnoafričkoj Republici koje se bave pitanjima kršenja ljudskih prava etničkih manjina.

Predloženi program dio je šire reforme američke vanjske pomoći kojom Trumpova administracija nastoji finansijsku podršku usmjeriti prema projektima koji su usklađeni s njenim političkim prioritetima i vanjskopolitičkom agendom.