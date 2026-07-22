NATO strahuje od njemačkog nuklearnog programa, spomenuti univerziteti i vojne kompanije

Ruska vanjska obavještajna služba (SVR) saopćila je da su pojedine članice NATO-a zabrinute zbog nuklearnih istraživanja u Njemačkoj.

Prema obavještajnim podacima kojima raspolaže SVR, zvaničnici ministarstava "ključne članice NATO-a" izrazili su zabrinutost zbog njemačkih ambicija povezanih s nuklearnim programima, navodi se u saopćenju ruske službe.

SVR tvrdi da se zabrinutost odnosi na istraživanja iz oblasti naprednih materijala, fizike udarnih valova te nuklearne i neutronske fizike, u kojima učestvuje oko 30 njemačkih univerziteta.

Među ustanovama koje su, prema navodima ruske službe, uključene u ta istraživanja nalaze se Tehnološki institut Karlsrue (Karlsruhe Institute of Technology), Univerzitet Rur u Bohumu (Ruhr University Bochum), Univerzitet Ludvig Maksimilijan u Minhenu (Ludwig Maximilian University of Munich), Tehnički univerzitet Ahen (RWTH Aachen University) i Tehnički univerzitet u Berlinu (Technical University of Berlin).

Praktični eksperimenti

Ruska obavještajna služba tvrdi da se praktični eksperimenti provode na šest istraživačkih reaktora koji djeluju u okviru tih centara.

SVR je također naveo da Njemačka provodi koordinisane aktivnosti razvoja visokoenergetskih eksploziva i elektronskih detonacijskih sistema, uz učešće odbrambenih kompanija Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS Group i Umarex.

Prema tvrdnjama SVR-a, materijali i oprema testiraju se na njemačkim vojnim poligonima. Ruska služba navodi da vojni stručnjaci NATO-a procjenjuju kako bi Njemačka mogla proizvesti potrebni fisibilni materijal za jedan do tri mjeseca te razviti funkcionalnu nuklearnu eksplozivnu napravu u roku od godinu, bez provođenja potpunog nuklearnog testa.

Izazvana zabrinutost

SVR tvrdi da su takve procjene izazvale zabrinutost kod pojedinih njemačkih saveznika, posebno zbog planova Berlina da ojača svoje oružane snage pod kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz).

Njemačka je potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), koji joj zabranjuje razvoj ili nabavku nuklearnog oružja.

Berlin također učestvuje u NATO-ovom programu dijeljenja nuklearnog oružja, prema kojem američko nuklearno oružje ostaje pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država (United States of America).