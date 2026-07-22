Hegset traži još milijarde za rat: Troškovi sukoba s Iranom skočili na 37,5 milijardi dolara

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je u utorak, tokom saslušanja pred senatskim odborom, da najnovija procjena troškova rata s Iranom iznosi 37,5 milijardi dolara.

Nova procjena veća je za oko 12 milijardi dolara u odnosu na iznos od 25 milijardi koji je Hegset krajem aprila iznio, neposredno prije nego što je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) s Iranom dogovorio privremeni prekid vatre.

Hitna vojna potrošnja

Hegset i Trampova administracija sada od američkog Kongresa traže do 70 milijardi dolara hitne vojne potrošnje kako bi pokrili troškove rata te finansirali novo naoružanje i dodatno ljudstvo.

Pentagon posebno zahtijeva 46 milijardi dolara za proširenje proizvodnih linija i ubrzanje isporuke tražene municije, uključujući precizne bombe, hipersonične projektile i sisteme za borbu protiv dronova.

- Ovo je novi zahtjev zasnovan na novim realnostima svijeta s kojim se suočavamo, uz korak naprijed kako bismo odgovorili tom trenutku - rekao je Hegset.

Demokrate u Senatu, uz dio republikanaca, dovele su u pitanje potrebu za dodatnim milijardama mimo redovnog odbrambenog budžeta od 1,5 biliona dolara.

Senatorica Peti Marej (Patty Murray), vodeća demokratkinja u Odboru za aproprijacije, poručila je da administracija pokušava predstaviti zahtjev kao hitan, iako ga vidi kao zaobilaženje uobičajene budžetske procedure.

S druge strane, ni Hegset nije ostao dužan na prozivke senatora o ratovima koje vodi i u kojima učestvuje američka vojska tokom mandata Donalda Trampa.

- Cijenim pobjedu u ratu koliko i bilo ko drugi, ali sjedim pred odborom koji želi razgovarati o pobjedi u ratu koji traje već četiri godine i govori o strateškom porazu sukoba koji traje već četiri mjeseca kako bi se spriječilo da Iran dobije nuklearnu bombu - rekao je Hegset.

Kraj primirja

Hegset je odgovornost za obim zahtjeva prebacio na prethodnu administraciju Džoa Bajdena (Joe Biden) i ustvrdio da vojska mora ubrzano modernizovati svoje kapacitete zbog promjena u načinu ratovanja i sve šire upotrebe jeftinih dronova.

Neprijateljstva su obnovljena 8. jula, kada je Tramp proglasio kraj primirja, a prema podacima iranskih vlasti, od tada je u američkim udarima u Iranu poginulo najmanje 50 ljudi.