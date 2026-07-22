Video / Grom zapalio borovu šumu: Vatrogasci brzom intervencijom spriječili širenje požara

Udar groma u utorak navečer na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u borovoj šumi, ali je brzom reakcijom vatrogasaca vatra ugašena i spriječeno je njeno dalje širenje. Stambeni objekti nisu bili ugroženi, potvrđeno je iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska.
- Grom je udario u borovu šumu koja se zapalila, na teren su žurno izašli vatrogasci i ugasili vatru - rekli su u DVD-u Makarska.
Dodali su da požar nije dugo trajao te da nije predstavljao opasnost za obližnje stambene objekte.
Na području Dalmatinske zagore i srednjedalmatinskih otoka u večernjim satima povremeno su zabilježeni bljeskovi munja i grmljavina praćeni kišom. Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o uobičajenoj pojavi koja nije izazvala posljedice niti materijalnu štetu.
U Starom Gradu na Hvaru zbog meteocunamija, odnosno naglog porasta nivoa mora, voda se nakratko izlila na rivu. Vatrogasci u Starom Gradu kazali su da intervencija nije bila potrebna jer je ovakvo izlijevanje morske vode na obalu uobičajena pojava na otocima.