Burnam pred teškim izazovom: Kako pokrenuti britansku ekonomiju

Novi britanski premijer Endi Burnam (Andy Burnham) u prvim potezima pokušava da spoji pomoć građanima sa porukom investitorima da vlada neće dodatno opteretiti javne finansije.

Burnam je za ministra finansija imenovao Džona Hilija (Johna Healeyja), bivšeg ministra odbrane i nekadašnjeg zvaničnika Trezora iz vremena premijera Gordona Brauna (Gordona Browna). Time je, prema ocjenama analitičara, želio da pokaže kako će nova vlada ostati pri obećanju o smanjenju britanskog javnog duga.

Već narednog jutra vlada je najavila da će od oktobra, na najmanje šest mjeseci, ukinuti porez na potrošnju električne energije u domaćinstvima. Procjenjuje se da će prosječno domaćinstvo na taj način uštedjeti oko 45 funti godišnje, dok će trošak mjere biti pokriven odustajanjem od plana uvođenja digitalnog identiteta.

Britanska ekonomija

Burnam preuzima zemlju čija je ekonomija od 2009. godine rasla prosječnom stopom manjom od 1,5 odsto godišnje, što je upola sporije nego u 15 godina prije finansijske krize 2008. Istovremeno, državni dug premašio je 95 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok su kamate na dug u fiskalnoj godini zaključno sa aprilom dostigle 111,2 milijarde funti, odnosno 8,3 odsto ukupne državne potrošnje.

Dodatni pritisak na budžet predstavlja i obaveza povećanja izdvajanja za odbranu na 3,5 odsto BDP-a do 2035. godine. Prema procjenama Instituta za fiskalne studije, to bi državu koštalo oko 36 milijardi funti godišnje, odnosno oko 500 funti po stanovniku.

Težak početak

Ekonomistkinja Olivija O'Saliven (O’Sullivan) iz Četam Hausa upozorila je da su ograničenja sa kojima se suočava nova vlada duboko strukturna. Bivši ekonomista Goldman Saksa, Džim O'Nil (Jim O’Neill), poručio je da je Britaniji potreban lider spreman na nešto hrabro i drugačije.

Burnam za sada nudi opšti plan reindustrijalizacije zemlje, preusmjeravanje investicija iz Londona u druge dijelove Velike Britanije, intenzivniju izgradnju javnih stanova i veću podršku malim i srednjim preduzećima.

Ipak, bez bržeg privrednog rasta vlada će teško izbjeći izbor između viših poreza i rezanja popularnih javnih programa poput Nacionalne zdravstvene službe.