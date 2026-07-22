Nova noć žestokih udara: Gore skladišta u Rusiji, Krim u mraku

Sinoć su nakon serije snažnih ukrajinskih napada izbili veliki požari u više gradova na jugu Rusije, dok su na okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u isporuci električne energije.

Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku infrastrukturu objavili su kanali koji prate dešavanja na terenu, prenosi The Kyiv Independent.

Prema izvještajima sa Telegrama, ukrajinski dronovi pogodili su dvije trafostanice – jednu u okupiranoj Masandri, a drugu u obližnjoj Jalti. Nakon udara došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Proukrajinski kanal "Krimski vjetar" objavio je da je nakon napada izbio požar na trafostanici u Jalti, dok su problemi sa strujom prijavljeni i u Alušti, koja se takođe našla na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica.