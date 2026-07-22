Nova noć žestokih udara: Gore skladišta u Rusiji, Krim u mraku

Sinoć su nakon serije snažnih ukrajinskih napada izbili veliki požari u više gradova na jugu Rusije, dok su na okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u isporuci električne energije.
Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku infrastrukturu objavili su kanali koji prate dešavanja na terenu, prenosi The Kyiv Independent.
Prema izvještajima sa Telegrama, ukrajinski dronovi pogodili su dvije trafostanice – jednu u okupiranoj Masandri, a drugu u obližnjoj Jalti. Nakon udara došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom.
Proukrajinski kanal "Krimski vjetar" objavio je da je nakon napada izbio požar na trafostanici u Jalti, dok su problemi sa strujom prijavljeni i u Alušti, koja se takođe našla na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica.
Istovremeno su prijavljeni udari na teritoriji Rusije. U Krasnodaru su, prema dostupnim informacijama, pogođeni skladište internet trgovca Wildberries, parkiralište za kamione i nekoliko stambenih objekata. Ova kompanija često se naziva "ruskim Amazonom".
Još jedan logistički centar iste kompanije pogođen je u Nevinomisku u Stavropoljskom kraju, gdje je nakon udara izbio veliki požar. The Kyiv Independent navodi da ove informacije nije mogao nezavisno potvrditi.
Napadi predstavljaju dio šire ukrajinske strategije usmjerene na logistiku, energetsku i vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, s ciljem slabljenja ruskih vojnih kapaciteta.
U posljednjih nekoliko dana infrastruktura kompanije Wildberries našla se na meti četiri odvojena napada. Ranije su pogođeni objekti u Elektrostalju u Moskovskoj oblasti i Kotovsku u Tambovskoj oblasti, a potom i skladište nafte u Stavropoljskom kraju.
Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi izjavio je da su njegove jedinice prethodnih dana pogodile sedam brodova ruske "flote u sjeni", sedam energetskih objekata na Krimu, kao i više drugih vojnih ciljeva.